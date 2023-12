“Unscripted” en Bal Harbour y Giorgio Tentolini con “No One” se destacan en Miami Art Week

Durante Miami Art Week se podrá ver "The Power of the Words", de Tania Esponda Aja, en Bal Harbour.

En el marco de la realización de la Art Basel 2023 y Miami Art Week, la ciudad se viste de gala y se convierte en un hervidero cultural con la llegada de tres eventos destacados que pintarán la ciudad con brochazos de creatividad, innovación y espíritu festivo. Desde los rincones exclusivos de Bal Harbour hasta la bohemia atmósfera de Wynwood, pasando por el encanto energizante de Miami Beach, cada rincón invita a vivir experiencias únicas que prometen cautivar los sentidos de todos los asistentes.

La visita a ferias y eventos, la oportunidad de experimentar exposiciones que fusionan el arte con tecnología digital y las festividades navideñas reflejadas en shows de luces, ofrecen una variedad sin precedentes que alimentan el alma cultural de la ciudad.

En esta edición, la transición entre estos eventos fluye naturalmente, conectando las propuestas vanguardistas y contemporáneas de Unscripted en Bal Harbour con la desafiante muestra No One de Giorgio Tentolini, hasta llegar a la alegría y la fantasía que despliega el Festival de Luces Navideño de Miami Beach. Cada uno de estos eventos se distingue por ofrecer entornos de identidad propia donde el arte dialoga con el espectador de formas novedosas.

Unscripted en Bal Harbour

Bal Harbour se transforma con la llegada de la Miami Art Week: el municipio al norte de Miami Beach ofrece a sus residentes y sus visitantes el acceso gratuito a selectas ferias y eventos. Para una experiencia completa, se alentó a los asistentes a gestionar su tarjeta Unscripted Bal Harbour Art Access. La localidad invitó a sus habitantes y a los huéspedes de sus hoteles a vivir una experiencia única durante esta festividad cultural.

Bal Harbour se asocia con el Pérez Art Museum Miami para invitar a una charla con Gary Simmons, quien expone allí.

Las ferias a las que se podrá acceder gratuitamente por invitación de Bal Harbour Village son Scope (801 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139), incluida la inauguración para pases VIP, de los que hay una cantidad limitada; Untitled (12th St y Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139) y NADA (Ice Palace Studios, 1400 N Miami Ave, Miami, FL 33136).

El martes 5 suceden tres eventos en asociación con otras tantas instituciones de arte. A las 2pm el artista Gary Simmons, que inaugura una exposición individual en el Pérez Art Museum Miami (PAMM) por la Semana del Arte de Miami, conversará con Jadine Collingwood, Rene Morales y Franklin Sirmans (PAMM, 1103 Biscayne Blvd, Miami, LF 33132). A las 4pm se ofrece una visita exclusiva a la colección privada De la Cruz, en la residencia de la familia en Key Biscayne (con reserva y transporte). A las 6pm es la recepción VIP y a las 8pm la apertura de las muestras Juan Francisco Elso: por América y Jamea Richmond-Edwards: Ancient Future, en el Museum of Contemporary Art (MOCA, 770 NE 125th St, North Miami, FL 33161).

El 6 de diciembre a la 1pm Unscripted ofrece una visita guiada al museo The Bass (2100 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139); el 7 de 9am a 11am, un desayuno con la comunidad artística de YoungArts Campus, que inaugura la muestra individual Desde el charco, de Isabella Mellado. Otro desayuno con jóvenes creadores sucederá el mismo 7, de 9am a 12pm, en Bakehouse Art Complex (561 NW 32nd St, Miami, FL 33127), y uno más el 10, de 10am a 2pm en el parque del Frost Art Museum (10975 SW 17th St, Miami, FL 33199).

"The Power of Words", la instalación de la artista de Bal Harbour Tania Esponda Aja, estará en el acceso a la playa durante Miami Art Week.

Por último, el Museo Judío de Florida hace su habitual open house anual, con Raymond Elman y Anita Rabinoff-Goldman, el 10 de 10:30am a 1pm (301 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139)

Mientras tanto, en Bal Harbour, durante toda la Semana del Arte de Miami se podrá ver la exhibición The Power of the Words, de Tania Esponda Aja. Ubicada en la entrada a la playa (Collins Ave y 102 St, Bal Harbor, FL 33154) esta instalación de una residente, que también es una reconocida artista, emplea su lenguaje tipográfico habitual en palabras de color rojo, como símbolo del amor, que plantean preguntas. Habrá también murales eco-friendly y esculturas de realidad aumentada.

“No One” de Giorgio Tentolini

Obras de Giorgio Tentolini, de la serie "No One" que se presenta en Arlo Miami en la Semana del Arte y permanecen hasta febrero de 2024.

Aunque inaugura en ocasión de Miami Art Week 2023, la exposición No One, del artista italiano Giorgio Tentolini, se podría ver en la galería del tercer piso de Arlo Wynwood (2217 NW Miami Ct, Miami, FL 33127) hasta febrero de 2024.

El talentoso artista de Galleria Ca’ d’Oro es reconocido por una técnica que integra características faciales y partes del cuerpo de esculturas clásicas en una secuencia de mallas metálicas y tul, creando piezas que se desvanecen al aproximarse. En estas obras, Tentolini indaga en la complejidad de la identidad en la era digital, y muestra las superposiciones entre lo real y lo virtual.

Expuesto en museos y galerías de Londres, París, Berlín, Amsterdam, Mónaco, Mykonos y numerosas localidades de Italia, Tentolini nació en Casalmaggiore en 1978, estudió artes gráficas y comenzó su carrera como fotógrafo, en la que recibió importantes premios. Sus trabajos actuales, que se centran en las mallas metálicas como medio, son cuidadosos estudios de luz y sombra que se encarnan en capas de alambre.