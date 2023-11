Así serán los cierres y cambios de horarios en los comercios de Estados Unidos por el día de Acción de Gracias

El jueves 23 de noviembre de este año, el Día de Acción de Gracias cerrará oficinas federales y alterará operaciones bancarias y bursátiles. (REUTERS/Brian Snyder)

El Día de Acción de Gracias es una festividad profundamente arraigada en la cultura estadounidense, simbolizando la gratitud y la unión familiar. Se celebra cada cuarto jueves de noviembre y conmemora la cena compartida entre los colonos del Mayflower y los indígenas Wampanoag en 1621, que marcó una de las primeras cooperaciones entre europeos y pueblos originarios en América del Norte.

El reconocimiento del evento como día festivo oficial data de 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó un día nacional de agradecimiento en medio de la Guerra Civil, buscando unificar al país. Desde entonces, el Día de Acción de Gracias se ha convertido en un momento clave para los estadounidenses, caracterizado por reuniones familiares, grandes banquetes en los que el pavo es el plato principal, y la reflexión sobre las bendiciones recibidas a lo largo del año.

El Día de Acción de Gracias que este año se celebra el jueves 23 de noviembre, traerá el cierre de oficinas federales, cortes y sucursales del servicio postal; así como de instituciones gubernamentales y mercados bursátiles; variación en horarios de restaurantes y tiendas en línea con la tradición de ser un feriado gubernamental.

Abraham Lincoln instituyó el día como festivo oficial en 1863, creando un símbolo de unidad nacional. Reuniones familiares y el pavo como plato principal caracterizan esta festividad de gratitud. (REUTERS/Amira Karaoud)

Los servicios bancarios también se verán afectados, ya que tanto Nasdaq como la Bolsa de Nueva York no realizarán operaciones, y la mayoría de las sucursales bancarias no abrirán, aunque la banca en línea y los cajeros automáticos seguirán disponibles. Tampoco habrá servicios de entrega de paquetes, excepto los críticos de UPS y FedEx, según confirmó CBS News.

En el caso de establecimientos comerciales y restaurantes, mantendrán sus puertas abiertas, con horarios modificados, publicó CNN. En lo que respecta a opciones de comida, varios restaurantes operarán con horarios especiales y menús de temporada como Boston Market y Cracker Barrel, quienes ofrecen comidas para llevar específicas para la festividad.

Golden Corral, por otro lado, no solo estará abierto sino que ofrecerá sus comidas festivas de costumbre y una nueva opción de asado. En cuanto a cafeterías y cadenas de comidas rápidas, algunas ubicaciones de Starbucks y la mayoría de los Waffle House estarán disponibles para los clientes. Es importante verificar los horarios con las ubicaciones específicas para evitar inconvenientes, recomendó CBS.

Varios restaurantes mantendrán sus puertas abiertas con horarios especiales y menús temáticos. (REUTERS/Octavio Jones)

Los supermercados y tiendas de comestibles como Sprouts Farmer Market y The Fresh Market operarán en horarios limitados, brindando la oportunidad de realizar compras de última hora. No obstante, Publix cerrará todas sus tiendas durante el feriado.

Por el lado de las tiendas y cadenas de farmacias, Bass Pro Shops tendrá un horario especial y CVS Pharmacy cerrará anticipadamente sus establecimientos que no funcionan las 24 horas. Walgreens, en un movimiento inédito, cerrará la mayoría de sus sedes, aunque mantendrá abiertas las ubicaciones que ofrecen servicio continuo.

En cuanto al comercio minorista, un grupo considerable de tiendas como Best Buy, Walmart y Target, así como centros comerciales como Aventura Mall, permanecerán cerrados, postura que muchas han mantenido desde el inicio de la pandemia para desincentivar las aglomeraciones y extender la temporada de compras navideñas. Estos cierres responden también a un cambio en las políticas de la empresa orientadas a permitir que los empleados pasen tiempo con sus familias durante el día festivo.