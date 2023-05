Dos bares de Miami entre los 50 mejores de América del Norte

La barra del Café La Trova, con su ambientación de la Cuba clásica, ya ha sido destacada a nivel internacional

Que Miami tiene buena vida nocturna no es novedad para nadie. Precisamente esa vida cuando cae el sol está dada por la alta calidad de sus restaurantes y bares. El buen vivir, en gran medida, está dado por la calidad de lo que se come, se toma y la música que se escucha.

Por eso no es sorprendente que entre los mejores bares de todo el mundo se destaquen dos locales en el condado de Miami Dade. La publicación The World’s 50 Best (que en español se traduce como Los 50 Mejores del Mundo), elabora desde el año pasado un ranking basado en la opinión de cientos de expertosen el que destacan los mejores 50 bares de Norteamérica.

Café La Trova está entre los 10 mejores bares de Norteamérica, y también en la lista de los 50 mejores bares del mundo

Sweet Liberty, en Miami Beach, ofrece un ambiente relajado que se ha convertido en favorito de los turistas

Para la edición 2023, el ranking destaca al Café La Trova en el puesto número nueve. El bar, que además de ofrecer tragos de autor sirve comida gourmet, transporta a sus clientes a la época de oro en la Cuba previa a la dictadura comunista. La decoración hace sentir que se entra a un sitio de la década del 50, donde hay músicos tocando en vivo canciones clásicas cubanas. Pero la estrella del lugar es su barra, donde uno de sus dueños -Julio Cabrera-, brilla con sus creaciones a base en su mayoría de ron.

Los mojitos no faltan en Café La Trova

“Durante los últimos años hemos recibido varios reconocimientos de la industria y hemos ingresado en el top 10 de los mejores bares de norteamérica, que es fabuloso. Estamos muy contentos”, le decía Cabrera a la prensa local. Este Cubano-americano ya había sido reconocido con el premio Roku Industry Icon el año pasado, una distinción que se le da solamente a aquellos que han hecho algo por elevar la calidad de la industria de los bares en el mundo.

Con un look industrial, y luces de neon en las paredes, Sweet Liberty mezcla comida rápida gourmet con tragos de altísima calidad

Cabrera, que nació en Cuba, le había prometido años atrás a su familia abrir un restaurante y bar en Miami que recordara aquel que sus familiares habían perdido en Cuba cuando llegó la revolución. Y lo concretó con creces, hacienda de Café La Trova un favorito de locales y turistas por igual. Este bar de la Pequeña Habanaestá también en el ranking de los mejores bares de todo el mundo.

En pleno barrio de South Beach, Sweet Liberty es uno de los lugares más populares en la agitada vida nocturna de Miami Beach

Del otro lado de la bahía de Biscayne, en la isla de Miami Beach se encuentra el bar Sweet Liberty, que fue reconocido en el puesto número 34 de los mejores bares de norteamérica. Este local de South Beach tiene una interminable oferta de licores, con más de mil opciones diferentes. Quizás por su ubicación, este es un favorito de los turistas, más que de los locales, y su nombre aparece en todas las listas de recomendaciones de qué hacer en Miami Beach.

Sweet Liberty ofrece además comida rápida con un toque gourmet, que acompaña a la perfección su curada oferta de tragos.

