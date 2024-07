Un viaje literario y temático de 35 minutos que conecta Madrid con esta ciudad que es Patrimonio de la Humanidad

Plaza de Cervantes, en Alcalá de Henares (ShuttterStock España)

España cuenta con una red ferroviaria muy extensa que conecta gran parte del panorama nacional, llegando a la mayoría de puntos dentro de la Península Ibérica. De hecho, el país español posee la red de trenes de alta velocidad más grande de toda Europa, además de ser la segunda más amplia de todo el mundo, tan solo por detrás de China. De esta forma, es realmente sencillo acortar el tiempo de trayecto en muchos casos dentro de viajes dentro del territorio nacional.

Así sucede con la línea de tren que conecta Madrid con Alcalá de Henares, una ciudad no solo reconocida por tratarse del lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes, sino también por haber sido reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1998. Este tren, conocido como el tren de Cervantes, tan solo tiene un trayecto de 35 minutos desde la estación de Atocha hasta la ciudad alcalaína, y es considerado uno de los mejores de España.

Un trayecto temático a través de la historia

Una de las peculiaridades que hace diferente este tren es que no es un recorrido corriente. A lo largo del viaje, unos actores se encargan de amenizar la espera mediante la representación de diversos momentos de la vida del Quijote y de la obra de Cervantes en general. De esta forma, nos vamos empapando de la cultura cervantina, conociendo múltiples partes de la vida del escritor.

Actores en el tren de Cervantes (Turismo Madrid)

No obstante, esto no queda aquí, sino que al llegar a Alcalá de Henares te ofrecen una visita guiada por los distintos puntos clave de la ciudad. Esto, a su vez, te permitirá pasar por algunos de los monumentos que Cervantes menciona en su obra, acompañado también de actores que recrean su literatura. Es por ello que no hay tiempo de aburrimiento en todo el recorrido, convirtiéndose, en cierta forma, en una experiencia interactiva vivida en primera persona.

Alcalá de Henares, una ciudad muy especial

Alcalá de Henares es una ciudad con un gran número de monumentos reconocidos. De hecho, por uno de los lugares que pasa el trayecto de la visita guiada es por el antiguo recinto amurallado de la ciudad. Se trata de una muralla medieval que, hace varios siglos, rodeaba toda la localidad alcalaína con fines defensivos. Asimismo, también se ofrece un breve recorrido por las diferentes culturas que conforman Alcalá de Henares, distinguiendo los barrios cristianos, judíos y musulmanes.

Parte de la muralla medieval de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid)

Finalmente, el trayecto pasa por el punto más reconocido de Alcalá: la plaza de Cervantes. Se trata no solo del punto más visitado por los turistas, sino también el centro social de los habitantes de la ciudad. Esta plaza rinde homenaje al propio Miguel de Cervantes y es una parada obligatoria de esta visita guiada.

Plaza de Cervantes, en Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid)

Horarios y precios

El tren de Cervantes inicia su recorrido en la estación de Atocha a las 10:35, llegando alrededor de las 11:15 a Alcalá de Henares sin paradas intermedias. Respecto a la vuelta, el tren sale de la estación de Alcalá a las 18:35, aunque hay opción de permanecer en la ciudad alcalaína hasta el día siguiente, y permanecer una noche allí disfrutando de la ciudad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta visita únicamente se ofrece los sábados.

En cuanto al precio, la experiencia para los adultos cuesta 22 euros. Para los niños será diferente, siendo de 16 euros para los menores de entre 7 a 11 años, y, finalmente, gratis para los menores de 6 años.

