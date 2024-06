La alternativa barata a las islas griegas: playas increíbles y pueblos idílicos

Çeşme (Turismo Izmir)

Santorini, Mykonos, Creta, Corfú... Grecia está compuesta por más de 6.000 islas, repartidas entre el Egeo, el Jónico y el Adriático. Toda esta zona mediterránea se ha convertido en uno de los destinos más deseados por cualquier turista, en parte influenciado por las redes sociales. Pero, ¿quién no se ha imaginado cantando “don´t go wasting your emotions” como Amanda Seyfried en Mamma Mia en una de las espectaculares playas de estas islas?

Sin embargo, la masificación de conjunto insular es un problema. Como ocurre, por ejemplo, en Santorini, que con 15.500 residentes recibe cada año a más de 5,5 millones de visitantes (el doble que en 2012), según un informe del Defensor del Pueblo citado por la agencia Reuters. Otro de los inconvenientes es el precio de los billetes, que no es para nada asequible a todos los bolsillos. Por ello, para aquellos que huyan de ese turismo de masas y que quieran disfrutar de playas increíbles, pueblos idílicos y busquen una alternativa barata a las islas griegas, la costa de Turquía es su destino ideal.

Esta región se extiende entre los mares Egeo y Mediterráneo, en el suroeste de Turquía, abarcando la costa de las provincias de Esmirna, Aydın, Muğla, Antalya y parte de Mersin. Este enclave ofrece playas idílicas con paisajes increíbles, además de una variada oferta gastronómica y de entretenimiento nocturno. Una característica muy especial de la Riviera de este país, es la gran cantidad de días soleados que tiene, los locales disfrutan de 3.000 horas del sol al año. Sus numerosos kilómetros de litoral hacen de este lugar un espectáculo donde las playas de arena dorada son las protagonistas.

Playa de Ölüdeniz

Ölüdeniz (Wikimedia Commons)

Con la isla de Rodas de frente y con el mar Egeo a su lado, Ölüdeniz se extiende en dirección a la costa bajo la penetrante mirada de la montaña de Babadag. El nombre de este lugar significa mar muerto y eso nos da una pista de la tranquilidad que se respira aquí. Está dividido en dos partes diferenciadas: la zona de Belcekiz, con su larga franja de playa, y el Blue Lagoon, situado en un área protegida de pinos y otra vegetación mediterránea. Sus aguas están consideradas las más claras de todo el Mediterráneo y son ideales para el buceo.

Marmaris

Marmaris (Wikimedia Commons)

Es una de las localidades más visitadas de la Rivera turquesa. En su día fue una de las ciudades portuarias más importantes del país, ahora se consolida como la urbe con más fiesta. Pero, la vida nocturna no es lo único destacable de esta joya. Puede presumir de contar con playas paradisíacas de aguas cristalinas y arena dorada. Además, su principal atractivo es su imponente Castillo, que ofrece las mejores vistas panorámicas del litoral.

Çeşme

Çeşme (Turismo Izmir)

Esta ciudad y distrito es reconocida por su enfoque en las actividades acuáticas. Ubicada en la provincia de Esmirna, Çeşme se extiende sobre una porción de la península de Karaburun, lo que la convierte en un destino popular para deportes como el buceo, el surf y el windsurf. La fortificación de esta localidad también es impresionante y brinda la oportunidad de ver la arquitectura y el movimiento militar otomano.

Bodrum

Bodrum (Wikimedia Commons)

Tiene todo lo que un turista desea: bonitas calas, actividades, buena gastronomía y una herencia histórica que la hacen única. Uno de sus principales reclamos son sus pequeños arenales rodeados de árboles. Por su litoral se pueden hacer excursiones para admirar tortugas de especies protegidas. El puerto es uno de los puntos con más ajetreo turístico de la ciudad.