¿Está en peligro la protección de datos por culpa de la Inteligencia artificial?

Un porcentaje importante de los españoles se muestra pesimista acerca del futuro de su privacidad y sus datos personales, una preocupación que se acrecienta cuando la inteligencia artificial entra en la ecuación.

Es una de las conclusiones que se extraen del estudio IA, privacidad y protección de datos personales, realizado por la empresa Grupo Atico34. Dicho estudio, que ha contado con el análisis de las respuestas de más de 2.000 participantes, arroja datos interesantes sobre el escenario actual, como por ejemplo, que el 62% de los encuestados está bastante o muy preocupado sobre el uso indebido que las inteligencias artificiales pueden hacer de sus datos personales.

Protección de datos y privacidad: una preocupación que viene de lejos

Se podría decir que la protección de datos y la privacidad se ha convertido en una cuestión de primer orden desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de su transposición a la normativa española, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD)

Estas normativas han aumentado las exigencias y obligaciones en materia de protección de datos, sobre todo en el ámbito empresarial, con el objetivo de garantizar los derechos y libertades de los individuos, entre ellos sus derechos fundamentales a la privacidad, la intimidad y la propia imagen. Sin embargo, ¿han conseguido estas leyes que la protección de datos ya no sea una preocupación para los españoles?

El estudio de Atico34 señala que el 82% de los españoles muestra una preocupación, como mínimo moderada, con relación al futuro de su privacidad online. Asimismo, un 52% de los encuestados considera que las empresas no implementan las suficientes medidas para garantizar la seguridad de los datos personales de usuarios y clientes. Entre las empresas más criticadas están las tiendas online y las plataformas de redes sociales.

Por otro lado, a pesar de la entrada en vigor de nuevas normativas, solo el 44% de los encuestados cree que tiene un mayor control sobre sus datos personales que antes. Como nota positiva, se podría destacar que, al menos, el 54% de los encuestados creen que las empresas se están tomando más en serio la privacidad y están trabajando para mejorar en este aspecto de cara al futuro. Pero por lo que dicen los datos, todavía no lo han conseguido.

La IA dibuja un nuevo escenario

Pero si algo preocupa a los españoles en relación con la protección de sus datos personales es la irrupción en nuestras vidas de la inteligencia artificial. El 62% de los encuestados afirma estar preocupado o muy preocupado por el uso que la IA puede hacer de sus datos personales.

Más impactante es aún el siguiente dato, que pone de manifiesto el desconocimiento existente acerca de esta tecnología: el 66% de las personas encuestadas ni siquiera saben las implicaciones que la IA podría tener para la protección de datos personales y la privacidad.

La IA, ¿un peligro real para la protección de datos y la privacidad online?

No cabe duda de que la IA es una tecnología joven y con unas posibilidades tan amplias que todavía no se alcanzan a vislumbrar. Fernando Tablado, responsable de comunicación de Grupo Atico34, señala que “el uso de inteligencias artificiales es susceptible de vulnerar los datos personales de terceros si no se lleva a cabo un correcto entrenamiento de estos modelos de IA, si se usan con fines inadecuados o si no se receptan derechos y libertades básicas de los individuos”.

En este sentido, ya es inminente la entrada en vigor de la próxima Ley sobre inteligencia artificial, una normativa que llega para regular el uso que se hace de esta tecnología. Una ley que, por otra parte, seguramente sea objeto de numerosas modificaciones a lo largo del tiempo debido a que la IA es todavía una tecnología joven y en constante evolución.

Por lo pronto, esta nueva normativa va a establecer unas bases respecto al uso de la IA, entre las que destacan la obligación de transparencia en modelos y sistemas de IA, la identificación de los contenidos generados por IA, la prohibición de los sistemas de categorización biométrica o la prohibición de usar la IA como vehículo para manipular individuos o explotar sus vulnerabilidades.

Desde la legaltech Atico34 también quieren recordar que “la nueva ley de inteligencia artificial se une a otras que van a entrar en vigor de manera inminente, como la nueva reforma laboral, que incide en conceptos como el control de la jornada laboral o la desconexión digital, que también están íntimamente ligados con la protección de datos y la privacidad de los trabajadores”.

¿Serán las empresas capaces de adaptarse a todas estas obligaciones normativas? ¿Continuará siendo la seguridad de nuestros datos personales una de nuestras mayores preocupaciones en el futuro? El tiempo dirá.