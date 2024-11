El base Ricky Rubio en una imagen de archivo. (Marta Pérez/EFE)

El deporte rey en España sigue siendo el fútbol, sin embargo, el baloncesto no tienen nada que envidiar a los grandes estadios ligueros. A lo largo de la historia han sido muchos nombres los que han logrado triunfar en una cancha tanto en el viejo continente como al otro lado del Atlántico. Posiblemente, el jugador más reconocido sea Pau Gasol, que logró hasta que los Lakers retiraran su dorsal cuando anunció su retirada.

En esa lista, le sigue muy de cerca Ricky Rubio, quien se ha convertido en un ejemplo a seguir tanto dentro como fuera de la pista. El catalán fue uno de los primeros en dar visibilidad a la salud mental e, incluso, llegó a retirarse momentáneamente para atender a su salud. Y, más allá de sus logros y títulos, el deportista también destaca en otros aspectos de su vida.

Una estrella precoz

La trayectoria de Ricky Rubio es de ver para creer, desde que era muy pequeño ya se podía predecir que el chaval de El Masnou, Barcelona (España) era uno entre un millón. Su talento le llevó a entrar al Joventut de Badalona, con ellos debutó en la ACB con 14 años, cuando ya había dejado una de las mejoras actuaciones como cadete. En el Campeonato de Europa anotó un total de 51 puntos, 24 rebotes y 12 asistencias para la victoria de España 106-110 contra Rusia.

Sus actuaciones internacionales le llevaron a ser una de las joyas más valoradas del baloncesto. Con solo 17 años, en el draft de la NBA fue seleccionado en quinta posición por los Minnesota Timberwolves. No obstante, prefirió quedarse en España y firmar por el Barcelona. Tras dos temporadas volvió a recibir la llamada de Estados Unidos en el curso 2011/2012. Las lesiones han sido su compañero, pero eso no le ha impedido vestir las camisetas de los Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns y Cleveland Cavaliers.

2005 - 2009: Joventut de Badalona

2009 - 2011: FC Barcelona

2011 - 2017: Minnesota Timberwolves

2017 - 2019: Utah Jazz

2019-2020 (una temporada): Phoenix Suns

2020-21 (una temporada): Minnesota Timberwolves

2021 - 2024: Cleveland Cavaliers

La peor cara del deporte son siempre las lesiones. En marzo de 2012, tras su segundo año en la NBA, sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda que le apartó de las pistas durante un año. En el camino se perdió los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Dos años más tarde, en 2014, añadió un esguince de tobillo, que le obligó a pasar por quirófano tras una recaída, tampoco estuvo en el Eurobasket 2015, en el que España se llevó el oro. Por último, en 2021, volvía a romperse el ligamento cruzado de la rodilla, diez años después.

Qué es de su vida personal

La vida no diferencia entre famosos y anónimos y, como a tantas otras personas, el jugador de baloncesto tuvo que decir adiós a un familiar antes de lo que esperaba. En 2016, Tona, la madre de Ricky Rubio, falleció debido a un cáncer de pulmón. Un tiempo después, el español reconoció que había pasado un momento muy duro, que acabó derivando en una fundación en honor a su madre: Ricky Rubio Foundation. Desde 2018 colabora en la lucha contra el cáncer de pulmón.

Ricky Rubio en su regreso con España (FEB-FIBA)

Su madre era uno de sus grandes apoyos, como él mismo confesó tras su muerte. “Cuando alguien que amas muere, es como si una niebla te envolviera. Así fue para mí. Me sentí tan sin dirección… Todos los años, cuando volvía a Minnesota para un campamento de entrenamiento, comenzaba todos los días de la misma manera: haciendo una videollamada con mi madre. La primera temporada, después de su muerte, me despertaba y pensaba en llamarla. Me hizo querer romper mi teléfono. Pero no pude borrar su número. Incluso le envié mensajes de texto. Durante un tiempo, sentí que me estaba volviendo loco, como si estuviera hablando conmigo mismo”, confesó en The Players Tribune.

Los negocios de Ricky Rubio

Al igual que la mayoría de deportistas actuales, el deporte no es su única fuente de ingresos. El futbolista Sergio Busquets, David Broncano y el propio Ricky Rubio pusieron sus ojos en un negocio que ha crecido como la espuma. A todos ellos les llamó la atención la empresa Heura, una startup de Barcelona creada en abril de 2027 especializada en elaborar carne 100 % vegetal. En el proyecto ya estaban embarcados otros futbolistas como Saúl Ñíguez, Cesc Fàbregas, Borja Iglesias, Sergi Roberto y el británico Chris Smalling.

Por otro lado, el internacional se ha convertido en el primer en hacer efectiva la nueva fórmula de la NBA conocida como delayed stretch o dinero muerto. El español rompió su contrato con los Cleveland Cavaliers el 4 de enero, pero, en teoría, en la temporada 2024/2024 iba a cobrar 1,27 millones de dólares. No obstante, los Cavs podrán afrontar ese pago en cuotas a lo largo de tres campañas. De esa forma, Rubio recibirá sobre 400.000 euros hasta 2027.