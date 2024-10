De clasificarse para jugar la Copa del Rey a perderse el partido ante Las Palmas por vacaciones: la historia de un jugador del Ontiñena CF

Los jugadores del Ontiñena CF

La Copa del Rey fue durante la jornada de este miércoles marcada por la DANA que ha obligado a suspender diversos partidos. El que sí se disputará será el encuentro entre el Ontiñena CF y Las Palmas. Sin embargo, hay una persona que causará baja para esta cita, a pesar de que fue clave en la clasificación del equipo aragonés. David Salas, el portero del Ontiñena CF ha destacado por su actuación decisiva en la Copa del Rey, ayudando a su equipo a superar al Baztán en una emocionante tanda de penaltis. Este logro les ha garantizado un enfrentamiento contra la UD Las Palmas. Sin embargo, el mismo Salas no podrá estar presente en el encuentro debido a un viaje planeado hace meses.

El Ontiñena enfrentará a Las Palmas, será en el estadio Isidro Calderón de Monzón y no en su habitual sede de El Basal. Una decisión que ha decidido tomar el club aragonés para facilitar el acceso de los aficionados al estadio. Y es que, la Copa del Rey no se juega todos los días y las cotas de interés por el equipo Ontiñena entre los habitantes de dicha localidad se ha disparado. Se trata de un partido histórico que pocos clubes fuera de la primera línea tienen la posibilidad de disputar y, por tanto, nadie quiere perdérselo, aunque sí habrá una baja.

A pesar de la euforia y las oportunidades que se vislumbran, Salas no podrá participar en el enfrentamiento debido a un viaje personal inaplazable. En una entrevista con el diario El cruzado aragonés, el guardameta ha relatado su situación. El jugador, en un principio, no renovó su contrato, por lo que entendía que durante esta temporada no tendría compromisos futbolísticos, dado que habría colgado las botas. Pero, las circunstancias lo llevaron a regresar al equipo temporalmente, justificando su compromiso y dedicación al fútbol local.

Los jugadores de Las Palmas (EFE / Manuel Bruque)

“Yo no voy a estar contra Las Palmas. Me voy de vacaciones, tengo un viaje. Organicé el viaje hace cinco meses y, al final, yo tengo mi vida y no lo podía cancelar. De hecho, yo no tendría ni que estar en Ontiñena. A sabiendas de que no iba a estar en plena forma, consideraba que necesitaban dos porteros a pleno rendimiento, por lo que no renové. Salió una oportunidad y llegaron los porteros al club, pero no salió del todo bien. Entonces, me llamaron y no pude decir que no. Solo tuve tres semanas de entrenamiento para prepararme. El hecho de perderme el partido no me importa. Hubiese tocado quien hubiese tocado, yo no hubiese podido estar”, aseguró Salas durante la entrevista.

La vida de los jugadores no profesionales

Este escenario refleja el desafío que enfrentan muchos jugadores de equipos modestos, que deben equilibrar sus responsabilidades personales con su pasión por el deporte. Salas asegura que, tras sus vacaciones, estará de regreso para continuar la temporada con el Ontiñena CF. Además, expresa sus sueños de cruzarse con equipos de renombre europeo en futuras etapas del torneo, mencionando a rivales como el Atlético de Madrid o la Real Sociedad como sus favoritos.

Y es que esta es la situación que viven muchos de los jugadores de equipo de bajas categorías, quienes no se dedican única y exclusivamente al fútbol, sino que tienen sus profesiones y sus carreras fuera (en la mayoría de los casos) del mundo del deporte.