Enfado ante la propuesta de sanción de 2.000 euros por beber alcohol en el estadio: “¿Por la zona VIP no se pasan para multar?”

El CSD ha publicado en las últimas horas en su portal web las propuestas de sanción que conjunto con la comisión de antiviolencia van a proponer para clubes y aficionados que hayan tenido un comportamiento inadecuado. Además de las dos multas de 60.001 euros, las redes también se han hecho eco de otra sanción que ha generado mucha polémica por lo que ocurre en otras localizaciones de los estadios: las zonas VIP.

En ese sentido, el castigo que es un clamor en X es el que ha recibido un aficionado que estuvo en el Granada CF - Real Club Deportivo de La Coruña, por consumir una bebida alcohólica dentro del recinto deportivo. Por tanto, una vez conocido este factor, los mensajes en el antiguo Twitter han empezado a moverse. El enfado llega por la disparidad de criterio y de castigo con los humildes, conforme a los más apoderados, de zonas prestigiosas del estadio.

Hasta 2.000 euros a este hincha pero nada a VIP

Una de las cualidades de la justicia es que es igualitaria para todos, o al menos sobre el papel. Sin embargo, este no parece ser el caso del mundo del fútbol y el alcohol, según los usuarios de la plataforma digital. “¿Por la zona VIP no se pasan para multar?”, expone Grada B Pro, cuenta de X conocida por su papel relacionado con de fútbol de barro y las aficiones. “¿Cómo en un recinto deportivo puede estar algo penado en una grada sí y en otra no según lo que pagues?”, añade para evidenciar lo que para él es una injusticia relacionada con el poder adquisitivo de cada persona.

En un estadio, puedes pagar 450€ y te reciben con una copa de MOET, 3 Riojas y 2 Gin Tonics, pero si pagas 20€ no solo te toca llevar crema solar o paraguas, sino que si te tomas una cerveza te multan con 2.000€.



Además, lejos de quedar ahí, la misma cuenta ha decidido hacer una cita a su anterior post para exponer una hipotética situación en la que cree que nada sería igual. “En un estadio, puedes pagar 450 euros y te reciben con una copa de MOËT, tres Riojas y dos Gin Tonics”, desarrolla la cuenta para exponer que con dinero todo parece ser posible. “Pero si pagas 20 euros no solo te toca llevar crema solar o paraguas, sino que si te tomas una cerveza te multan con 2.000 euros”, añade para hacer un contraste diferencial entre aquellos que pueden pagar zonas de más nivel de los que no.

Qué dice la normativa y que se hace en los palcos

Según la normativa de la FIFA, no se podrán consumir bebidas alcohólicas en la grada de los estadios. Justo esas palabras finales son clave, ya que hecha la ley, hecha la trampa. De esa forma, ya son varios en los países en los que se vende alcohol en una zona delimitada, como podría ser una barra del bar, para que los afinados beban allí. Por lo que según esto se podría beber cerveza en los estadios, mientras no sea en las gradas.

En el caso de la legislación española, esta “prohíbe la entrada de bebidas alcohólicas, así como de cualquier otra sustancia ilegal”. Por lo que, a priori, no se podría dar el caso anterior de la trampa a la normativa FIFA. Así, el beber alcohol en un palco, que forma parte de un recinto deportivo, no debería ser tampoco algo posible, pero sí que lo es.

Además, las zonas vips, entre cristaleras y lujos, ya han sido protagonistas en tiempos COVID, donde se saltaban todo tipo de restricciones. Un ejemplo puede ser en el Benito Villamarín, donde mientras los aficionados comunes tenían que llevar mascarilla y no se podía comer, en la zona privilegiada se podía comer jamón, beber botellines e ir sin mascarilla.