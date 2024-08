Qué premios se lleva el español José Luis Ballester tras ganar el US Open Amateur de Golf

Jose Luis Ballester Barrio en el Royal Liverpool Golf Club Hoylake. (Lorraine Osullivan/REUTERS)

Los deportistas españoles no dejan de dar alegrías, en este caso, desde el otro lado del Atlántico. El golfista José Luis Ballester se coronó campeón del US Amateur. No solo celebró su último, el primero para un español en 124 años, sino también su 21 cumpleaños. Ballester ocupa el puesto número 10 del Ranking Mundial de Golf Amateur (WAGR). Aunque esta no es la única ‘recompensa’ de ganar el torneo americano.

“Creo que todavía no soy consciente de lo que acaba de pasar hoy”, expresó el golfista tras finalizar la prueba. “Es muy dulce. Una vez más, tenemos muchos grandes españoles, muchas grandes leyendas, y poder añadir mi nombre a esa historia es muy dulce”, añadió.

Ballester es tres veces All-American en Arizona State, ganó el European Amateur 2023 y obtuvo una exención para el Open Championship en Royal Liverpool. Representó a su país en los últimos dos Campeonatos Mundiales Amateur por Equipos en Francia (2022) y Emiratos Árabes Unidos (2023) y fue miembro del Equipo Internacional de la Copa Palmer a principios de este verano.

Cuál es su recompensa

El campeón del US Amateur no se marcha con las manos vacías. Como no podía ser de otra forma, el ganador recibe el Trofeo Havemayer. El original, que comenzó a entregarse en 1895, era de plata y se otorgaba cada año. Sin embargo, en 1925 hubo un incendio y se perdió el original. En vez de crear una réplica del original, la USGA diseñó una nueva copa, con forma de campanario. Esta versión está bañada en oro y comenzó a entregarse en 1926.

También le entregan una medalla de oro, personalizada con el logotipo de la United States Golf Association. La cinta, al más puro estilo americano, está integrada por una tela de color rojo, blanco y azul, al igual que su bandera. Algunos de los ganadores más destacados que se la han colgado al cuello son Bobby Jones, Phil Mickelson o Bryson DeChambeau.

⛳️Cuando tienes esta mentalidad y además cuentas con los consejos de @TheSergioGarcia



🇪🇸Josele Ballester, primer español que gana el US Amateur de golf en 124 años



Pasaporte a Masters Augusta y US Open 2025



— Teledeporte (@teledeporte) August 19, 2024

Pese a que este torneo no está premiado con una dotación económica, el campeón sí que recibe recompensas deportivas. Históricamente, el vencedor recibe unos 25 puntos WAGR, mientras que el segundo suma 20. Pese a que parecen pocos, pueden suponer una gran diferencia en el ranking.

A su vez, se le otorga una invitación automática al Open Championship de 2025 (Royal Portrush) en Irlanda del Norte, siempre y cuando siga jugando a nivel amateur. También acceso al US Open (Oakmont) el año siguiente a lograr el título. En 2019, la USGA introdujo una modificación en la normativa, de tal forma que un ganador puede convertirse en profesional antes del año siguiente y conservar su lugar.

Su nombre estará escrito en una placa de bronce en la pared del museo de la USGA, ubicado en Liberty Corner, Nueva Jersey. Algunos representantes míticos de este deporte como Bobby Jones o Tiger Woods aparecen hasta en nueve ocasiones. Por último, se les aplica una exención de la clasificación para el torneo amateur de Estados unidos durante una década. Así como del Northeast Amateur del siguiente año y del Monroe Invitational de 2025.