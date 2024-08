Brasil aplasta a España y trunca sus sueños de hacerse con el oro aunque tendrá una última oportunidad para llevarse el bronce en los Juegos Olímpicos

Las jugadoras de Brasil celebrando un gol en el partido ante España (EFE/Kiko Huesca)

No pudo ser. La selección española femenina quería una nueva gesta histórica, quería alcanzar la gloria durante sus primeros Juegos Olímpicos. La situación y el rival estaban de cara para ello, dado que ya habían vencido a Brasil durante la fase de grupos. Esta vez era distinto, las brasileñas ya no salían a defender su portería, sino todo lo contrario, al ataque y eso ha pasado factura a la defensa española que no sabía por dónde le venían. Un gol en propia puerta de Irene Paredes, uno de Gabi Portilho y otro de Adriana han permitido registrar una amplia y cómoda distancia en el marcador. Salma ha tratado de recortar esa ventaja, pero Kerolin ha hecho el cuarto para cerrar el partido y Salma volvía a poner un punto para las suyas. Con 4-2 en el marcador, España se queda sin final y dice adiós al oro, aunque tendrá una oportunidad de luchar por la medalla de bronce.

La selección española ha vivido todo un huracán desde que hace un año conquistara el mundial y certificara su mayor gesta histórica de siempre. El beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso enturbió la hazaña y metió al equipo en una vorágine de la que le costaría salir. Cambios, pullas, documentos enviados de un lado a otro, un golpe sobre la mesa y la renuncia a acudir con la selección; la convocatoria y la amenaza de sanción. Todo ello había quedado atrás, todo ello era ya cosa del pasado, las jugadoras habían conseguido sobreponerse a esa situación para encarar un nuevo reto: los Juegos Olímpicos.

El equipo desembarcó en París con todas las esperanzas en volver a dar a España una victoria, en volver a hacer vibrar a todo un país. La fase de grupos fue impecable. La Roja no cedió un solo punto e hizo pleno de victorias para pasar como primera de grupo a la siguiente ronda: los cuartos de final. Ante Colombia a punto estuvieron de decir adiós a la competición sin ningún metal, pero la tanda de penaltis cayó del lado español para certificar su pase a semifinales. Solo quedaba un partido para asegurar la medalla.

Una vez más Brasil volvía a cruzarse en su camino. Durante el primer encuentro, la expulsión de Marta antes del descanso allanó el camino de España hacia la victoria. Esta vez no estaban dispuestas a que el partido siguiera la misma dinámica. Con un planteamiento ofensivo, las brasileñas se han lanzando al ataque desde el primer minuto. Por su parte, Montse Tomé ha decidió hacer cambios en el once para encarar la semifinal, un partido no hecho para la innovación, sino para tirar de lo que sabes que funciona. Laia Codina por Laia Aleixandri; Tere Abelleira y Jenni Hermoso en el centro del campo por Patri Guijarro y Alexia Putellas; y Eva Navarro por Athenea del Castillo, han sido los cambios de la seleccionadora. Y no han funcionado.

La defensa estaba desubicada, descolocada y, en lugar del ser el muro férreo que acostumbramos a ver, ha sido un coladero, en el que las brasileña han conseguido penetrar y enfilar la portería de Cata Coll sin problemas. Y así con esa facilidad han llegado las ocasiones para Brasil y los primeros goles. En minuto 6, un error o la mala fortuna han querido que un despeje de la portera española diera en Irene Paredes y se metiera al fondo de la red para adelantar a las brasileñas en el marcador. Justo antes del descanso, en los minutos que duelen, en los que desmoralizan, Gabi Portilho ha hecho el segundo para ampliar distancias. El partido se empezaba a poner cuesta arriba para La Roja, pero todavía restaba tiempo para el milagro.

Nada más comenzar los segundos 45 minutos, Brasil ha mostrado el mejor fútbol que tenía en sus botas, pasando totalmente por encima de la selección española, que escuchaba balones pero no sabía por dónde le venían y mucho menos cómo detenerlos. Todos los españoles se preguntaban dónde estaba ese equipo que hacía un año había conquistado el mundial. Ni el juego, ni el ritmo, ni el estilo eran los mismos. España había olvidado cómo se juega al fútbol. En el 72, Adriana hacía el tercero y en momento de reacción y de despertar ha llegado el tanto de La Roja, procedente de las botas de Salma Paralluelo para recortar distancia.

¿Las españoles registrarían un milagro? Nada más lejos de la realidad. Tan solo seis minutos más tarde, Kerolin se sumaba a la fiesta brasileña para poner la guinda al partido con un cuarto gol. Y las jugadoras de La Roja, que no han bajado los brazos un solo minutos han conseguido hacer un segundo gol, una vez más de los pies de Salma. Pero el tiempo ya estaba en contra, solo quedaban cinco minutos para concluir el partido. Rebecca Welch ha señalado el final del partido y a esfumado todas las esperanzas de conseguir el oro, aunque España todavía tendrá una oportunidad de subir al podio en los Juegos Olímpicos y llevarse el bronce.