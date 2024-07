Un impecable Alcaraz certifica una nueva victoria y el pase a cuartos de final de los Juegos Olímpicos

El tenista español Carlos Alcaraz (EFE/ Juanjo Martín)

No hay cansancio. No hay dolor. Solo Carlitos contra el mundo. Solo Alcaraz en busca de la medalla. El español no ha tenido apenas tiempo de reponerse después de que este martes disputara el segundo partido de dobles junto a Rafa Nadal. Pero Carlitos es mucho Carlitos, no hay quien le pare, ni siquiera esas molestias en la pierna que ha evidenciado en los dos anteriores partidos que ha disputado. Y Roman Safuillin muchos menos. El encuentro ha sido sencillo, cómodo, sin fisuras. Con un 0-2 en el marcador, Alcaraz ha cerrado el encuentro y ha certificado su pase a cuartos de final. La medalla está a un solo paso.

Desde el pasado sábado que debutó en la competición olímpica ante Hady Habib a este miércoles donde ha afrontado el encuentro de octavos de final ante Roman Safuillin, no ha tenido un solo día de descanso entre un partido y otro. En alguna jornada, incluso han transcurrido tan solo unas horas entre el individual y el dobles. Aunque eso no ha sido un problema para el español que no ha cedido en ninguno de los encuentros que ha disputado. Cualquiera podría pensar que después de las lesiones que han acompañado a Carlitos durante toda la temporada, meterse un calendario tan ajustado sería una locura. No para él.

El encuentro ha comenzado de cara para el español que ha conseguido romper en el primer juego el servicio a su rival. Y otra en el segundo saque de Safuillin. El partido ya estaba encaminado y Carlitos apoteósico. Pero, el 66 de la ATP no frenado el impecable juego del de Murcia y le ha roto su tercer servicio. No importaba. Con un 1-3 en el marcador ya nada podía detener a Alcaraz que ya tenía la ventaja necesaria para únicamente ganar su servicio y dejar que el set concluyera. Y eso ha hecho. 4-6 en el marcador y el primer paso dado.

Carlitos, más Carlitos que nunca

Si el primero ha sido todo un recital por parte de Carlitos, lo del segundo no tiene nombre. El español ha estado intratable. Cada golpe, cada dejada, cada punto. No ha habido peros, ni reproches. Todo le salía al de Murcia. Con un 2-5 en el marcador, la pista ya estaba volcaba con él. La victoria estaba tan solo a un juego. Ya estaba hecho, el pase a cuartos de final estaba ahí. Punto, set y partido. Victoria para Alcaraz y eliminación para Roman Safuillin.

Todas las esperanzas en individuales están puestas en él. No hay ningún otro español en esta categoría que todavía siga vivo en la carrera por la medalla. Tampoco lo hay en el cuadro femenino. Solo él. Solo Carlitos. Y lo cierto es que, después de que conquistara Roland Garros y Wimbledon, las posibilidades de que consiga una medalla son aun más elevadas, y ya no solo una presea, sino el oro. El problema es que en esa puja por la medalla todavía queda Novak Djokovic, que tratará de cobrarse la revancha del torneo inglés.

Paso a paso. De momento, Alcaraz está en cuartos de final, donde le espera el estadounidense Tommy Paul. Un encuentro que no se hará esperar, ya que tendrá lugar este jueves. Seguimos soñando. Seguimos en la lucha por la medalla, con expectativa de sumar una más.

Los tres récords que Carlos Alcaraz ha conseguido lograr antes que Rafa Nadal.