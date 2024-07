Los mejores memes del partido entre España y Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024

Meme Morata

España tenía un reto por delante: vencer a la anfitriona. Ni en Mundial ni en Eurocopa la selección española había conseguido superar a la selección anfitriona del torneo, la última en el Mundial de Rusia de 2018. Este viernes se medía ante Alemania, en una final anticipada de la Eurocopa 2024.

Comenzó el partido con tensión tras una entrada de Toni Kroos sobre Pedri que obligó a que el jugador español se retirase lesionado del terreno de juego. Los jugadores y los aficionados reclamaban amonestación para el alemán, quien ha disputado su último partido como profesional. Un partido igualado en oportunidades que adelantó Dani Olmo en el 51. Cuando solo restaba un minuto para el final del tiempo reglamentario, Florian Wirtz empató el encuentro enviando el partido a la prórroga.

Una media hora igualada, en la que Alemania llegó a acariciar en más de una ocasión la remontada, que finalmente llegó en el minuto 125 con un cabezazo de Mikel Merino, que se cobró la venganza alemana y puso el gol de la remontada para regalar a su selección el pase a las semifinales el próximo 9 de julio.

Como es habitual en este tipo de citas del deporte, los usuarios de las redes sociales han ido compartiendo sus impresiones a través de redes sociales con algunos memes, de los cuales en Infobae España hemos seleccionado algunos de los mejores para mostrar cómo los aficionados vivieron estos cuartos de final de la Eurocopa.

Tuit sobre Morata.

Fútbol alemán

Con solo tres minutos de juego, el alemán Toni Kroos propició una entrada sobre Pedri que lo dejó tendido sobre el terreno de juego. Los jugadores españoles reclamaban la amonestación para el alemán, pero el colegiado no sacó la amarilla. Pedri no pudo continuar sobre el terreno de juego y tuvo que ser sustituido. En el descanso, adelantaron un posible esguince lateral interno de la rodilla izquierda, a falta de más pruebas para descartar lesiones asociadas. Así, rápidamente en las redes sociales, los aficionados se quejaban del juego agresivo alemán y la falta de ‘castigo’ por parte del sistema arbitral.

lo de morata es un delito pic.twitter.com/w1RVHiNWtP — andrɘa³ (@andreaxfc) July 5, 2024

“Cuidado con Alemania que practican un fútbol muy ofensivo y vistoso 👏🏻🇩🇪"



El fútbol de Alemania:



pic.twitter.com/ZhfpT3vWBz — gam (@mbapadre) July 5, 2024

La entrada más tranquila de cualquier jugador de Alemania cuando tocamos la pelota pic.twitter.com/yokphAaRqE — Samu Galicia (@samugalicia) July 5, 2024

Morata

El juego de Morata ya viene siendo objeto de crítica desde hace varios encuentros. Parece que la ‘falta de actitud’ del español no termina de contentar a los aficionados españoles, que manifiestan su disgusto con el jugador de La Roja.

POV: Eres el balon y te está conduciendo Morata pic.twitter.com/emxknNwZZB — Martín (@MartinezVCF_) July 5, 2024

lo de morata es un delito pic.twitter.com/w1RVHiNWtP — andrɘa³ (@andreaxfc) July 5, 2024

Juan Carlos Rivero

El comentarista de TVE está siendo claro protagonista en la Eurocopa. El error a la hora de identificar a los jugadores, la forma de narrar los goles, ... Una continúa lluvia de críticas hacia el comentarista de Televisión Española que no ha parecido agradar ni caer bien entre los más aficionados al fútbol. En el partido de cuartos de final, Juan Carlos Rivero se ha equivocado a la hora de identificar los himnos nacionales.

Juan Carlos Rivero ya la ha cagado confundiendo los himnos. Cada día se supera más pic.twitter.com/uDiSFcKcGh — Espanta Separatas 🇪🇸NN (@EspantaSeparata) July 5, 2024

“Los errores te hacen más fuerte”



Juan Carlos Rivero antes y después de cada partido: pic.twitter.com/XjBIu3Xynh — Quique (@QTorresBalao) July 5, 2024

Oyarzabal

Así como la actitud de Morata no termina de agradar a los telespectadores, tampoco la de Oyarzabal. El jugador ha salido en la segunda mitad por Morata, pero parece que la decisión de Luis de la Fuente no ha agradado entre los aficionados, que no notan cambio, ni mejoría, con la entrada del jugador.

No os preocupéis, ahora sale Oyarzabal pic.twitter.com/KBd8bFAdOt — Carlos (@mcarloso) June 30, 2024

casi que prefiero al feo de oyarzabal antes que morata y pa que diga yo eso pic.twitter.com/joOCx2xMqP — olatz 🚀 (@remolatza) July 5, 2024

Qué es peor mantener a Morata o sacar a Oyarzabal?



Luis de la Fuente: pic.twitter.com/kGjlDXK0bo — Iván Torres (@itorres91) July 5, 2024