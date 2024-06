Quién es Iván Balliu, el futbolista español que juega con Albania

El jugador español Iván Balliu con la selección de Albania (@ivan_balliu)

Este lunes, España afronta su último partido de la fase de grupos ante Albania, una selección con la que se ha enfrentado en numerosas ocasiones en el pasado: un total de ocho encuentros, donde La Roja siempre se ha alzado con la victoria. Sin embargo, lejos del resultado, los focos apuntarán a Iván Balliu, el español que juga con Albania. A pesar de que llegó a jugar con la selección española en las categorías, el defensa lleva siete años vistiendo la camiseta albanesa y este lunes lo hará para enfrentarse con algunos conocidos de LaLiga, a quienes se ha enfrentado a lo largo del año.

Nacido en Caldes de Malavella, en Girona, Iván forma parte de la plantilla del Rayo Vallecano, aunque su trayectoria profesional comenzó en las categorías inferiores del FC Barcelona. Sin embargo, fue cuando vestía la camiseta del Metz, en el año 2017, cuando recibió la llamada de la Federación de fútbol albanesa. Según las estadísticas, un elevado número de albaneses cuentan con dicho apellido. Eso hizo que alguien en los despachos de la Federación decidiera investigar. Aunque, como detalló Sport, fueron su padre y su abuelo quienes llegaron al fondo del asunto y descubrieron que tenían antecedentes en Albania.

Sin embargo, Balliu no pisó dicho país hasta que fue convocado por la selección y, ya sea por destino o casualidad, el primer partido que disputó con la selección albanesa fue ante España, en un amistoso en Alicante que concluyó 3-0 para La Roja. Ese fue el inicio de la andanza de Iván con el conjunto albanés. Una relación que se ha mantenido a lo largo de los años y que le ha llevado hasta la Eurocopa de 2024, donde de nuevo el destino o la casualidad han querido que el defensa se cruce con España.

Eurocopa 2024

El torneo europeo no está siendo sencillo para la selección albanesa, que hasta el momento solo ha cosechado una derrota ante Italia por 2-1 y un empate en el tiempo de descuento ante Croacia por 2-2. Ahora si quiere seguir luchando en la competición y pasar a la siguiente fase necesitan una victoria. Ganar es la única baza que les permitiría seguir soñando con pasar como mejor tercera o, incluso como segunda de grupo. Cabe destacar que, si consiguieran imponerse a los españoles, todavía tendría que esperar a conocer cuál es el resultado entre los otros países de su grupo.

Así mismo lo explicó el propio jugar en declaraciones a Marca: “Solo nos vale ganar. Es la única salida que tenemos después de los dos primeros partidos. El partido que tenemos que hacer parte de estar muy juntos e intentar que España no sea capaz de encontrar espacios. No tenemos que mirar a otro resultado que no sea la victoria, pero hay que leer bien el juego”. Lo cierto es que faltan tan solo tres horas para que de comienzo el encuentro y los albaneses y los españoles salten al Estadio Düsseldorf Arena, donde ambos buscarán la victoria: Albania para tratar de pasar a octavos y España seguir ganando confianza en la competición.