David Raya, un héroe bajo palos que salva a España del empate ante Albania

El portero español David Raya parando un disparo de Albania (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

España ha cerrado la fase de grupos invicta tras vencer a Albania por 0-1. El billete a octavos de final lo consiguió ante la Azzurra, aunque todavía le quedaba un último duelo para registrar una primera fase impecable. Ferran Torres abría el marcador en el minuto 13 para hacer el primero para España tras un perfecto pase de Dani Olmo a la espalda de la defensa albanesa. Sin embargo, ha habido un jugador que se ha vestido de héroe para salvar a España del empate. David Raya, ese que llegaba a la competición como segundo portero y sin muchas expectativas de contar con minutos, ha sido la gran sorpresa del encuentro.

Durante los dos primeros partidos de la competición, la portería ha sido de Unai Simón, pero, con una eliminatoria cerrada y con España a la cabeza del grupo, el técnico español ha optado por hacer cambios en el once inicial y dar minutos a aquellos que hasta el momento no los habían tenido. David Raya ha sido uno de los que han disfrutado de minutos en este último encuentro ante Albania. Un encuentro que, a priori, no presentaba mayor complicación para los españoles, pero que a medida que han ido pasando los minutos y acercándose el final del partido, el empate albanés parecía cada vez más cerca.

En el minuto 13, los de Luis de la Fuente ya se encontraban por delante en el marcador gracias a un gol de Ferran Torres. Una ventaja que han tratado de ampliar durante toda la primera parte sin llegar a conseguirlo y que en la segunda les ha pasado factura y ha llevado a los españoles a sufrir hasta el último minuto. No porque se jugaran nada, sino porque querían cerrar la fase de grupos imbatibles y mandar un mensaje al resto de selecciones de la competición. El mensaje de que España había vuelto a recuperar su esencia, tras doce años sin levantar un título.

