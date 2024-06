Horario y dónde ver el GP de España de F1: Fernando Alonso y Carlos Sainz en Montmeló

Lewis Hamilton. (Albert Gea/Reuters)

La Fórmula 1 es uno de los eventos deportivos más seguidos cada año, y este fin de semana es el turno del Gran Premio de España, que se corre en el circuito de Montmeló, en Barcelona, donde competirán pilotos españoles como Fernando Alonso y Carlos Sainz. ¿Dónde se puede seguir la competición?

Una de las opciones es la plataforma DAZN, que ha renovado sus derechos de emisión de la Fórmula 1 y permite seguir todas las carreras en directo en España. Esta plataforma de streaming no solo ofrece la transmisión de cada carrera, sino también una cobertura completa que incluye entrenamientos, clasificaciones y programas de análisis. DAZN se destaca por su oferta amplia de deportes, permitiendo a los suscriptores acceder a una variedad de contenidos deportivos con una sola suscripción.

Movistar+ es otra opción popular entre los aficionados a la Fórmula 1. Este servicio de televisión de pago ofrece un canal dedicado exclusivamente a la Fórmula 1, llamado Movistar Fórmula 1. En este canal, los suscriptores pueden disfrutar de todas las sesiones de entrenamiento, las clasificaciones y las carreras en directo. Movistar+ complementa su oferta con comentarios de expertos, entrevistas y análisis en profundidad.

Para aquellos que prefieren no pueden ver la carrera en directo o que no quieren pagar una suscripción, RTVE ofrece una alternativa viable. Aunque no transmite todas las carreras en directo, sí ofrece la retransmisión de algunos eventos destacados en su canal público o a través de su plataforma digital, RTVE Play. Esta opción es ideal para los seguidores que buscan una cobertura más accesible sin la necesidad de una suscripción a servicios de pago.

Por último, F1 TV Pro es la plataforma de streaming oficial de la Fórmula 1. Ofrece una cobertura exhaustiva de todas las sesiones en directo y a la carta. Esta plataforma es especialmente atractiva para los aficionados más fervientes, ya que proporciona contenidos exclusivos como cámaras a bordo, telemetría en tiempo real y acceso a material de archivo. F1 TV Pro permite a los seguidores sumergirse por completo en el mundo de la Fórmula 1, con una experiencia personalizada y detallada. Sin embargo, a priori no está disponible en España, por lo que se necesita un servicio VPN para acceder.

Horarios del Gran Premio de España de F1

Sábado 22 de junio:

12:30 – 13:30: Entrenamientos libres 3

16:00: Clasificación

Domingo 23 de junio:

15:00: Carrera

Pequeño incendio y evacuación en McLaren

Este sábado por la mañana, un pequeño incendio en el ‘motorhome’ de McLaren -en principio, sin lamentar heridos graves- provocó la evacuación del coche justo antes del arranque del tercer y último entrenamiento libre. El incidente se produjo presuntamente como consecuencia de un cortocircuito, un incendio encima de la zona de cocina de la citada instalación del equipo para el que pilotan el inglés Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, por lo que hubo que llamar a los servicios de emergencia, entrando en el ‘paddock’ varios camiones de bomberos, que apagaron las llamas.

Un par de personas tuvieron que ser evacuadas en ambulancia, como consecuencia de la inhalación de humo.