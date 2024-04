Alonso vuelve al ‘top ten’ histórico con la vuelta rápida conseguida en China: casi 21 años desde la primera vez

El piloto de Aston Martin, Fernando Alonso (REUTERS/Edgar Su)

Fernando Alonso es el piloto más veterano de la parrilla de Fórmula 1 con 43 años. Tras su acuerdo de renovación de dos años con Aston Martin, el español asegura su permanencia en la élite del automovilismo hasta los 45. Sin embargo, la edad parece ser algo que no afecta a las increíbles dotes del piloto, que continúa erigiéndose como uno de los mejores del paddock y demostrando su capacidad resolutiva para salir de situaciones peligrosas al volante del AMR24.

Tras el Gran Premio de Shanghái, Alonso compartió el secreto de su vigencia competitiva en el circuito. Destacó sus reflejos durante la salida, donde tardó solo 0.280 segundos en activar el embrague y acelerar el AMR24, una décima menos que Checo Pérez en el Red Bull (0-290). En este mismo Gran Premio, registró su vigésima quinta vuelta rápida en Fórmula 1, demostrando ser el piloto más veloz en carrera, un logro que no se limita al poseedor de la pole position, sino al más rápido el domingo.

Te puede interesar: El comisario que sancionó a Alonso asegura haber recibido amenazas de muerte: “La mayoría eran de españoles”

Otra salida más para recordar de Fernando Alonso 📁 pic.twitter.com/ZLGs8K3Mfy — DAZN España (@DAZN_ES) April 22, 2024

Esta vuelta rápida marca su retorno al top ten histórico en este aspecto, empatando con el también bicampeón Mika Hakkinen. Alonso se mantiene en la élite en otros apartados: número de victorias con 32, podios con 106, puntos, vueltas en liderato y temporadas en activo, entre otros muchos hitos conseguidos por el asturiano.

Más allá del ‘top ten’

Además, con su vigésima quinta vuelta rápida, Alonso establece un nuevo hito: casi 21 años marcando vueltas rápidas (20 años y 10 meses), superando a Michael Schumacher, quien durante 19 años y 10 meses ostentó este récord desde Bélgica 1992 hasta Alemania 2012. Alonso comenzó su racha de vueltas rápidas en Canadá 2003 con el Renault R23.

El asturiano ha logrado este récord con cuatro equipos diferentes: Aston Martin, McLaren, Ferrari y Renault, y utilizando motores de cuatro fabricantes distintos: Ferrari, Renault, Honda y Mercedes, demostrando su adaptabilidad en diversas condiciones y equipos a lo largo de su destacada carrera en la Fórmula 1.

Alonso no se libró de la sanción y emula lo ocurrido en Australia

La FIA también volvió a sancionar a Fernando. Tras la el sprint, Sainz y Alonso fueron llamados a declarar ante comisarios por el incidente. “Pudimos mantener dos vueltas por detrás a Max y con Carlos alguna más. La curva 7 la hicimos emparejados, luego en la curva 8 me intenté tirar por fuera y él me cerró la puerta. En la 9 intenté hacer lo mismo, pero yo me abrí en la curva 8 y él no se abrió, así que nos tocamos, al final me llevé la peor parte porque tuve que retirarme, pero no duele mucho porque no tenía neumáticos y era difícil que mantuviera al grupo detrás”, asegura Fernando.

La pelea entre españoles siguió en los despachos. La FIA decidió sancionar a Alonso con 10 segundos adicionales al tiempo conseguido en la carrera sprint tras ser considerado culpable por “causar una colisión”. No obstante, al haber abandonado la carrera, la sanción no supone ningún problema adicional al asturiano, que sí pierde tres puntos de la superlicencia. “Lo que no hay que olvidar es que no es un desfile de modelos. He hablado con él y está concentrado. En Aston Martin estamos sorprendidos de que haya sanción. Todos hemos visto la batalla, pero de ahí a que haya sanción… Hay que dejar a los pilotos luchar, y más cuando creas un sprint para que arriesguen más. Es lo que hay y me quedo con que la carrera ha sido muy bonita”, resumía Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, en DAZN sobre la sanción.