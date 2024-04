El futuro más inmediato de Carlos Sainz: Leclerc reconoce su superioridad y Red Bull continúa interesado

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz (REUTERS/Edgar Su)

En el ambiente de la Fórmula 1, aunque la reciente renovación de Fernando Alonso ha traído cierta calma, aún persiste una atmósfera de incertidumbre respecto al futuro de varios pilotos de renombre. Entre ellos se destaca el caso de Carlos Sainz, actualmente en Ferrari, que se dispone a dejar su asiento a Lewis Hamilton para la próxima temporada 2025. A pesar de su destacable rendimiento en la temporada actual, Sainz no ha cerrado su futuro en la competición, convirtiéndose en un objetivo atractivo para diversas escuderías.

Entre los posibles destinos para Sainz se menciona a Audi, próximo participante en la Fórmula 1 -escudería con la que su padre ganó el último Dakar-, Mercedes, en lo que se especula podría ser un intercambio de pilotos, y, con mayor fuerza en los últimos días, Red Bull. Este último equipo, superado por Sainz en dos ocasiones, parece ser una opción viable para el español. En declaraciones recientes, Sainz ha revelado que mantiene conversaciones con todos los equipos y considera que todas sus opciones principales están aún abiertas. “Todas mis mejores opciones siguen abiertas, lo cual es algo positivo”, admitió, señalando que estas decisiones toman tiempo y dependen de la evolución de las situaciones.

Te puede interesar: Alonso confirma la principal causa por la que sigue en Aston Martin: “Puede cambiar el orden de fuerzas de la parrilla”

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz (F1)

Sainz subrayó la importancia del proyecto y la competitividad del coche a la hora de tomar una decisión sobre su futuro. “Como piloto, siempre voy a intentar buscar la opción más rápida disponible”, dijo, expresando su confianza en ganar carreras y alcanzar podios si cuenta con el equipo y coche adecuados, pues en lo que va de año solo se ha apeado del podio por apendicitis.

La posibilidad de que Sainz ocupe un asiento en Red Bull depende en gran medida de la situación de ‘Checo’ Pérez. Christian Horner, líder del equipo Red Bull, ha revelado que el mexicano tiene “la prioridad”, destacando que aún es temprano para discutir el año 2025. Sin embargo, Helmut Marko, confesó al medio austriaco Kleine Zeitung que “estamos hablando con él”, en referencia al español. Sin embargo, asegura que Sainz “tiene una oferta muy lucrativa de Audi, que no podemos igualarla ni superarla”.

“Está claro que Checo está haciendo su mejor temporada desde que está con nosotros. Si puede mantener estas actuaciones, especialmente como la clasificación en Japón, entonces es sin duda la mejor opción para Red Bull en 2025. Es un jugador de equipo y ahora se ha dado cuenta de que su enfoque radical en términos de configuración del año pasado fue el equivocado. Ahora tiene una configuración mucho más parecida a la de Max”, reveló haciendo hincapié en la “prioridad” del mexicano para continuar en la escudería

Charles Leclerc reconoce el “nivel muy alto” al que está pilotando Sainz

Los pilotos de Ferrari, Carlos Sainz y Charles Leclerc (Ferrari)

El monegasco, que comparte escudería con el español, no ha tenido problema en reconocer la superioridad del español en lo que va de temporada. Ha asegurado que Sainz está “a un nivel muy alto”, incluso llegando a reconocer que “está haciendo un mejor trabajo”. “Creo que es tan simple como que él está haciendo un mejor trabajo”, ha asumido en la rueda de prensa. “Creo que en Baréin es difícil comparar, porque por mi parte tuve problemas, y creo que fue un fin de semana muy fuerte, aparte de eso, por mi parte. Sin embargo, en las dos últimas carreras, él ha sido más fuerte. Así que ahora me toca a mí trabajar, sobre todo en el ritmo de clasificación, que normalmente es uno de mis puntos fuertes”, analizó.

“Por ahora, he estado luchando más de lo que lo ha hecho Carlos, que está pilotando a un nivel muy alto, lo que creo que es genial para el equipo. También es genial para mí, y he estado trabajando mucho en ello, y normalmente cuando trabajo en los puntos, tengo bastante confianza en mejorar bastante rápido. Así que no lo estoy”, ha confesado y asegurado que aunque “no estoy preocupado, tengo que demostrarlo en la pista”.