Ana Peleteiro, la leyenda española del deporte que promete volver a hacer historia en París

La medallista de oro Yulimar Rojas, de Venezuela, centro, la ganadora de la plata Patricia Mamona, de Portugal, derecha, y Ana Peleteiro, de Spain, quien se colgó el bronce, celebran en la pista después de la final del salto triple en los Juegos Olímpicos de 2020, el domingo 1 de agosto de 2021, en Tokio, Japón. (AP Photo/Charlie Riedel, Archivo)

Fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 cuando el nombre de Ana Peleteiro pasó a ser uno de los más reconocidos del deporte nacional. Con su salto de 14.87, la joven atleta logró colgarse el bronce en la final de triple salto y batir el récord de España.

Con este logro, Peleteiro se hizo leyenda y se alzó como la mejor triplista del país. El metal de Tokio fue su sexta medalla internacional. Sin ir más lejos, en 2018 ya se había condecorado con el bronce en Glasgow, una competición en la que volvió a ver al éxito de frente en marzo de 2024 tras haber estado meses alejada de las pistas de atletismo. Peleteiro dio a luz a su primera hija en diciembre de 2022 y necesitó tiempo tanto para el embarazo, como para la recuperación de después.

“Me retiraron hace 14 meses, pero la Peleteiro está de vuelta. Nada se regala en la vida y este es el resultado de mucho esfuerzo. Hay atletas madres que han sido ejemplos para mí porque recién parida, con la cesárea, yo también lo veía negro. Cogí fuerzas y me dije que yo también podía hacerlo”, aseveró la deportista tras su victoria. En aquella competición había conseguido su segunda mejor marca, 14,75, tan sólo superada por la obtenida en Tokio.

El regreso de Ana Pelteiro al atletismo después de su embarazo

Meses después de dar a luz, la atleta decidió regresar a los entrenamientos. Pero la vuelta no fue fácil. “Desde del nacimiento de Lúa, me costó muchísimo volver a mirarme al espejo… Falta de sueño, subida de la leche, estrés, kilos de más que hacían que no reconociera mi propio cuerpo… Y cientos de sentimientos que crearon en mis inseguridades, dudas y un poco de tristeza”, escribió en sus redes sociales.

“Desde el inicio del embarazo dudé de mi cuerpo, y en el posparto esas dudas aumentaron en un 200%. Estaba todo el rato comparándome con otras chicas, que aparentemente se habían recuperado en un abrir y cerrar de ojos, y no entendía por qué, a pesar de no haber cogido mucho peso y de entrenar tanto durante el embarazo, mi cuerpo no volvía a su sitio con la misma rapidez”, añadió. Sin embargo, a pesar de las dudas, supo enderezar la situación y volver a su ritmo habitual de entrenamiento.

Pelteiro demostró en el mes de marzo que estaba más que preparada para los próximos desafíos. Así, la atleta aprovechó su entrevista en El Hormiguero de este lunes 15 de abril para reconfirmar su potencial como deportista. “Honestamente, estoy sorprendida del estado de forma en el que estoy”, aseguró la joven, que dio un paso al frente y decidió hablar de sus objetivos para los Juegos Olímpicos de París 2024. “Me voy a traer una medalla de los Juegos”, aseveraba. La atleta también fue positiva en cuanto a sus marcas y apostó por llegar a los 15 metros en los juegos.

Ana Peleteiro en 'El Hormiguero' este lunes (fotograma/El Hormiguero)

Su faceta como ‘influencer’

Desde el 2021 España vibra en sintonía con la gallega, pero no sólo en lo referente al deporte. La deportista también ha logrado hacerse un hueco en las redes sociales. En la actualidad, su número de seguidores supera los 440.000, lo que ha hecho que además de su fama, también crezcan sus ingresos.

En uno de los episodios más recientes del pódcast Tómatelo con vino, presentado por las influencers María Fernández-Rubíes y Rocío Isarri, la propia atleta desveló la cantidad de dinero ganaba gracias a las redes sociales. “El año que no competí, viví de las redes”, reveló. “Gané el doble que cuando fui medallista olímpica. Gané mucho más porque también pude dedicar más a las redes”, apuntaba.

Además, Peleteiro añadió que los ingresos generados a través de las redes sociales no son tan diferentes de los que podría percibir como atleta profesional, siempre y cuando logre conseguir una medalla olímpica.