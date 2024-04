Toni Nadal explica lo que necesita el tenis para hacerlo más atractivo: “Lo primero que yo haría sería acortar las raquetas”

Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafa Nadal (EFE/ Alonso Cupul)

Desde hace mucho tiempo, Toni Nadal viene defendiendo la necesidad de introducir cambios en el tenis con el fin de hacerlo más atractivo. “Hoy en día te pueden hacer winner desde cualquier posición”, considera el exentrenador de Rafa Nadal. Quien destaca también que en la actualidad es más importante la velocidad o la fuerza con la que se pega a la bola que la estrategia o el plan diseñado para afrontar un encuentro. Una diferencia notable entre los tenistas de hace años, los de la década de los 70; con los que existen en la actualidad.

Tras dejar de formar parte del equipo de Rafa Nadal, donde ejercía como entrenador; Toni es actualmente el director de la Rafa Nadal Academy, aunque lo cierto es que sus conocimientos y su figura siguen contando con un peso más que destacable en el circuito de la ATP. Por este motivo, le han invitado a la World Tennis Conference, un encuentro de tenis donde ha valorado el futuro de este deporte. “Cuando yo empecé a jugar, ganar un punto no era tan fácil. Había que preparar las jugadas para sacar ventaja, subir y rematar. Hoy en día te pueden hacer un winner desde cualquier posición”, ha asegurado.

Te puede interesar: La organización del Mutua Madrid Open instalará una pista de tierra batida en la Plaza Mayor de la capital

El exentrenador del catorce veces ganador de Roland Garros considera: “Desgraciadamente, el tenis se ha convertido en un juego donde la táctica ya no es tan importante porque con la velocidad a la que se juega no hay muchas opciones de hacer cambios tácticos. Es complicado. Tienes que mantener un ritmo de peloteo muy elevado y se ha convertido un poco como el ping pong, donde juegas pim, pam, y no da tiempo”. En este sentido, reclama que las autoridades se fijen en los cambios introducidos en el fútbol o en el baloncesto, donde el objetivo es fomentar el espectáculo.

También ha tirado de memoria para recordar el tipo de jugadores que había en circuito a principios de la década de los 2000: “Cuando nosotros llegamos al circuito había jugadores que pegaban fuerte, otros que jugaban estratégicamente como Coria, otros que fallaban muy poco como Gaudio o Ferrer... Hoy sólo hay un tipo de jugador, el que le pega muy fuerte a la pelota. No hay tanto margen para un jugador que haga cosas diferentes. Un Federer ya es muy difícil que se dé, un jugador que te pueda hacer todo tipo de golpes”.

Te puede interesar: Sinner arrebata el número 2 del mundo a Alcaraz: así está ahora el ranking ATP

Esto se debe a que las reglas casi no han cambiado, lo que ha convertido a la fuerza en una cualidad indispensable para llegar a ser un tenista top. Misma pista, pelota y altura de la red, con unos deportistas cada vez más altos, mejor preparados y más atléticos, por no hablar de los materiales a su disposición. Una cuestión evidente principalmente en el saque: “Es una situación tan desventajosa en el resto que a veces no te da ni para defender. Hacer frente a un jugador que te saca a 220 kilómetros por hora y que si lo logras devolver te mete otra castaña pues es muy difícil. No hay margen”. Una situación que compara con empezar con un penalti.

Toni Nadal insta a introducir cambios

Toni Nadal considera que es necesario que se introduzcan cambios simples, pero que cambien las cosas, dado que es el único deporte no ha hecho ningún cambio en las reglas en toda su historia: “Se pueden hacer muchas cosas y la primera que yo haría sería acortar las raquetas, así de simple. Las raquetas hacen que sea muy fácil pegar un golpe muy bueno. Hay que estar abiertos para el espectáculo”. A lo que añade: “Tienes que hacer algún cambio. Yo cuando hablo con los dirigentes de la ATP les digo que en los 25 mejores puntos del año nunca se ve un ace. Los 25 mejores puntos son después de largos peloteos. Pues deberían intentar promover eso”.

“Federer, que es probablemente el que mejor ha conseguido jugar de la historia, a lo mejor sería el mejor de la historia si hubieras puesto unas normas para potenciar más su juego. O si hubieran favorecido más torneos en pista de tierra, probablemente Rafael sería el mejor de la historia. El dirigente tiene la capacidad para potenciar más un juego u otro”, considera el tío de Rafa. Tanto en el fútbol como en el baloncesto se han ido introduciendo medidas y nuevas reglas a lo largo de la historia, como las tarjetas amarillas o la canasta de tres, recuerda. “Yo creo que el tenis debería hacer un poco eso. Acortando la raqueta, no habría gente que pudiera meter esos saquetazos”.