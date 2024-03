La estadística que convierte la derrota de Alcaraz contra Dimitrov en Miami en una de las peores de su carrera

Alcaraz intenta alcanzar la bola frente a Dimitrov (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Carlos Alcaraz ya piensa en la gira de tierra batida tras no poder alcanzar ese Sunshine Double del que muy pocos pueden presumir en el mundo del tenis: ganar Indian Wells y Miami el mismo año. El número dos del mundo, que podría caer al tercer puesto de la ATP si Jannik Sinner conquista este domingo el torneo en el que él venció en 2022, logró imponerse en la Costa Oeste estadounidense, pero no en la Costa Este. A pesar de sus energías renovadas, el español se vio bastante superado por Grigor Dimitrov el pasado jueves y tuvo que decir adiós a la posibilidad de sumar el que habría sido el segundo título de 2024 para él.

El tenista búlgaro, exnúmero tres, volvió a dejar claro que su resurgir no es flor de un día. Tanto es así que posteriormente logró clasificarse para la final de Miami, habiéndose ganado un puesto en la jornada decisiva en dos de los tres últimos Masters 1000 del circuito. El gran rendimiento presente de Dimitrov le va a permitir volver al Top 10 masculino, en la novena plaza, este lunes. El territorio en el que habitan las raquetas más sobresalientes le estaba vetado desde noviembre de 2018, pero ha sido capaz de volver al Olimpo. A costa, entre otros, de un Alcaraz al que ha batido dos veces recientemente.

Lo hizo en Shanghái antes de que terminara 2023, por un 5-7, 6-2, 6-4 en octavos de final, y ahora en Miami, donde Carlitos hincó la rodilla en cuartos por un 6-2, 6-4. A pesar de que el murciano amagó con la remontada en el segundo set, no pudo consumarla y se quedó sin igualar o superar las semifinales de la pasada temporada.

Dimitrov y Alcaraz se saludan tras el partido (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

“Jugó un tenis casi perfecto. No he podido encontrar soluciones ni hacerle sentir incómodo en pista. Por su parte, ha sido un partido muy bueno. Yo creo que he jugado un gran tenis. Dejé la pista sintiendo que jugué bien. No perfecto, pero bueno. Se lo he dicho a mi equipo, que me ha hecho sentir como si tuviera 13 años. Ha sido una locura. No sabía qué hacer. No tenía debilidades. Por eso me siento con esa frustración, pero eso sí, la próxima vez que me enfrente contra él intentaré cosas diferentes. Jugando él a este nivel, es muy difícil ganarle”, se resignó un Alcaraz que no pudo evitar que esta derrota pase a ser una de las más sangrantes de su trayectoria profesional.

Dimitrov se une a un selecto club en lo que respecta a Alcaraz

Gracias a sus prestaciones de sobresaliente contra el de El Palmar en territorio estadounidense, Dimitrov ha protagonizado uno de los seis únicos partidos en los que Alcaraz ha arañado seis o menos juegos a su rival. La lista está repleta de grandes nombres y, por lo atípico del logro, merece ser reseñada.

Quien menos concesiones ha hecho ante Alcaraz en el tour ha sido, hasta la fecha, Rafa Nadal. Cuando ambos se midieron en segunda ronda de Madrid 2021 y el balear ocupaba la segunda posición mundial que hoy es de Carlitos, la leyenda sólo se dejó tres juegos por el camino: 6-1, 6-2. Ese mismo año, Alexander Zverev, unas semanas antes, únicamente le permitió llevarse cuatro juegos. Fue en primera ronda de Acapulco, con un marcador de 6-3, 6-1.

Alcaraz protesta frente a Dimitrov (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

En 2022, Félix Auger-Aliassime, en semifinales de Basilea, sólo perdió cinco juegos con Alcaraz al otro lado de la red: 6-3, 6-2. Fueron los mismos que Novak Djokovic le permitió llevarse en otra penúltima ronda, la de las pasadas ATP Finals, en las que el número uno prosperó por 6-3, 6-2. Para encontrar un choque en el que el ganador de dos grandes se hubiese quedado en seis juegos, antes del que cedió frente a Dimitrov esta semana, hay que irse hasta unas semifinales más, las de Viena 2021. En ese caso, Zverev, que repite, le endosó un doble 6-3.