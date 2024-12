Los mejores estrenos de la semana: de ‘Emilia Perez’ a ‘El señor de los anillos: La Guerra de los Rohirrim’

No luches por el trono, sino por el pueblo de Rohan. La épica batalla se desarrolla en The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Peter Jackson presenta un innovador viaje de regreso a la Tierra Media a través de los ojos del legendario director Kenji Kamiyama.

El mes de diciembre ya está aquí, y con él nuevos estrenos con los que refugiarse del frío. Si la última semana estuvo marcada por el estreno de Vaiana 2, la secuela de la aclamada película de Disney, en esta se empiezan a atisbar algunos títulos navideños, aunque aún faltan muchos por llegar a salas. Mientras las fiestas se acercan, por taquilla desfilan nuevas películas dispuestas a sorprender y devolver la ilusión por la gran pantalla justo antes de que termine el año.

Solo en esta semana se concentran un musical de lo más arriesgado, una comedia española, el regreso de Tom Hanks y Robin Wright de la mano del director de Forrest Gump o dos películas de animación, entre ellas nada menos que la próxima entrega del universo de El señor de los anillos. México, Polo Norte o Tierra Media, vayas a donde vayas este fin de semana habrá una gran aventura esperando.

Emilia Pérez

La primera aventura tiene lugar en México, aunque se desarrolla también con cierto acento francés y español. Se trata de Emilia Perez, la atrevida propuesta del director Jacques Audiard que generó un gran revuelo en su paso por el festival de Cannes y ahora llega dispuesta a revolucionar también nuestros cines. Con Zoe Saldaña, Selena Gomez y sobre todo Karla Sofía Gascón al frente del reparto, este particular musical narra la historia de Rita, una abogada de un gran bufete cuya vida da un gran vuelco tras recibir una curiosa pero tentadora oferta.

Tráiler 'Emilia Pérez'

Al otro barrio

Intentar engañar a Hacienda ha sido una opción demasiado tentadora para Andrés (Quim Gutiérrez), pero no contaba con que le acabaran pillando. Y eso es exactamente lo que le ha sucedido. Además de la multa millonaria que le ha caído encima, ahora debe trasladar sus oficinas al barrio de Los Caños, en el extrarradio más marginal de la capital, o eso le parece a él. Pero es que Andrés estaba aprovechándose de una jugosa subvención por tener allí su sede, sin que hubiese puesto jamás los pies en el barrio. A regañadientes, él y sus empleados se trasladan a Los Caños y aquello no es tan malo como esperaban... Es peor.

Imagen de 'Al otro barrio'

Here (Aquí)

El director Robert Zemeckis vuelve a juntar a dos de los actores de una de sus películas más míticas. Así es, hablamos de todo un reencuentro entre el autor de Forrest Gump y sus dos protagonistas, Tom Hanks y Robin Wright. Todo queda en casa, y nunca mejor dicho porque Here trata precisamente de contar la historia de un mismo sitio a través de los años, repasando la vida de varias generaciones bajo las mismas cuatro paredes.

Robin Wright y Tom Hanks en 'Here (Aquí)', de Robert Zemeckis

SuperKlaus

Alguna película tenía que iniciar la fiebre navideña, y en esta ocasión no ha sido otra que la animada SuperKlaus, dirigida por Andrea Sebastiá y Steve Majaury. Tras un fuerte golpe en la cabeza, Santa Claus se despierta creyendo que es SuperKlaus, el superhéroe de una popular saga de películas. Esto desata el caos en el Polo Norte y Fafnir, un avaricioso fabricante de juguetes, aprovecha la situación para tomar el control del taller de Santa. Sólo Billie, una niña astuta y valiente, su robot C.A.R.L. y el elfo Leo podrán desbaratar sus malvados planes y salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde. De nuestro país ya han salido grandes películas navideñas y de animación como Klaus, así que con un super delante la cosa promete.

Imagen de 'Superklaus'

El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim

Por último, pero no menos importante, la otra película de animación y plato fuerte de la semana es nada menos que La guerra de los Rohirrim, la nueva entrega épica de El señor de los anillos. Ambientada 183 años antes de los eventos de la Comunidad del Anillo, narra la historia de Helm Mano de Hierro y su hija, quien se convierte en heroína inesperada en medio de una lucha entre los Rohirrim y los Dunlendinos. Bajo la dirección de Kenji Kamiyama (Ghost in the shell), esta película promete ser un feliz regreso al universo de J.R.R. Tolkien en un nuevo formato como el anime y nuevos personajes con los que recuperar la ilusión por la Tierra Media.

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim (Warner Bros)