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Córdoba, 27 nov (EFE).- El entrenador del Córdoba, Iván Ania, avisó este viernes de que la racha de seis jornadas sin perder de su equipo "no te garantiza nada" antes de visitar este domingo al Cádiz, un rival que, a su juicio, "va a ir de menos a más" y que "va a poner las cosas muy difíciles".

El técnico asturiano, cuyo equipo es octavo con 23 puntos, pidió humildad "para no pensar que ahora somos distintos a los que éramos hace seis semanas o siete semanas" y atribuyó "en gran medida" el buen momento a haber podido "dejar portería a cero", aunque le gustaría "encajar menos" porque "cuanto menos, más cerca se está de poder ganar los partidos".

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En cuanto a las bajas, Ania esperará al último entrenamiento para saber si el central Álex Martín, que ha trabajado "en partes con el grupo", entra en una convocatoria en la que no estarán Carracedo, sancionado y en recuperación de una lesión miofascial, Diarra ni los lesionados de larga duración Fomeyem y Jacobo Martí.

De Carracedo, que si no hay "ningún contratiempo" empezará a entrenar con el grupo la próxima semana, dijo que es "una de nuestras armas principales" por "el miedo que infunde a los rivales", mientras que de Diarra, ya "totalmente integrado en los entrenamientos", ha zanjado: "dámelo siempre para mi equipo".

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Por último, Ania restó importancia a que varios de sus defensas estén apercibidos de sanción: "Si tienen que caer, que caigan y ya entrará otro y lo hará igual de bien", siempre que la tarjeta no llegue "por una protesta o por algo tonto", dijo. EFE

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