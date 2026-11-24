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Madrid, 24 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, por real decreto, el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud, que establece mecanismos para anticipar y responder ante emergencias sanitarias de origen biológico, químico, ambiental, nuclear, radiológico o desconocido.

En nota de prensa, el Ministerio de Sanidad ha informado de que la declaración de una emergencia de salud pública de importancia nacional permitirá movilizar recursos, acelerar la distribución de suministros, coordinar la compra de medicamentos y productos sanitarios y activar equipos de apoyo.

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Además, Sanidad establecerá una Reserva Estratégica Nacional complementaria a las reservas que puedan establecer las comunidades autónomas y otros sectores de la Administración del Estado.

El plan estatal se aplicará al conjunto del sector público y abarcará, además de las amenazas citadas cualquier otra situación que pueda provocar una crisis con gran impacto en el sistema asistencial.

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La aprobación del plan responde a la necesidad de reforzar la respuesta ante emergencias sanitarias, puesta de manifiesto durante la pandemia.

También desarrolla los compromisos establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS y en la normativa de la Unión Europea sobre amenazas transfronterizas graves para la salud.

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El Ministerio de Sanidad coordinará la preparación y la respuesta del Sistema Nacional de Salud, mientras que la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) prestará el asesoramiento y el apoyo técnico necesarios.

Hasta su constitución efectiva y el nombramiento de las personas titulares de sus órganos de dirección, sus funciones previstas en el real decreto serán asumidas por la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud.

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El real decreto crea la Comisión Estatal de Coordinación, adscrita al Ministerio, para articular la participación de los departamentos y organismos de la Administración General del Estado.

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán elaborar sus planes en coordinación con el estatal, en el plazo de un año desde la publicación de las guías y directrices de la Aesap.

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El Plan incorpora el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida. Las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y la Administración General del Estado detectarán las amenazas en sus respectivos ámbitos y comunicarán al sistema, en menos de 24 horas desde su identificación, aquellas que puedan suponer un riesgo para la salud pública.

La agencia estatal elaborará el informe de evaluación de riesgos y lo trasladará al Ministerio de Sanidad.

Tras valorarlo, el Ministerio podrá declarar formalmente una Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional. En ese supuesto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud actuará como órgano de coordinación.

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La declaración permitirá adoptar las medidas necesarias para prevenir y controlar el riesgo.

Entre ellas figuran la distribución acelerada de suministros y la compra centralizada de medicamentos, productos sanitarios y otros materiales.

También podrán movilizarse recursos humanos, de salud pública y asistenciales, y activarse equipos de apoyo técnico y operativo. La situación de emergencia será objeto de seguimiento continuo y la Agencia revisará, al menos cada tres meses, si se mantienen las circunstancias que motivaron su declaración.

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El Ministerio de Sanidad establecerá una Reserva Estratégica Nacional, complementaria a las reservas que puedan crear las comunidades autónomas y otros sectores de la Administración del Estado.

La memoria económica que acompaña al real decreto estima de forma provisional en 80 millones el coste inicial de esta reserva.

El plan contempla además una plataforma digital para disponer de información en tiempo real sobre las capacidades asistenciales y una red de equipos de salud pública de respuesta rápida.

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También prevé una Red de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel para atender casos de enfermedades infecciosas de alto riesgo.

La Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública establecerá un plan para aumentar la capacidad de respuesta de los laboratorios cuando una amenaza supere su capacidad habitual.

La norma no supone un impacto presupuestario directo por la estructura organizativa prevista; sin embargo, la reserva estratégica, las capacidades de laboratorio y los equipos de respuesta rápida requerirán recursos presupuestarios específicos.

Una vez entre en vigor el real decreto, la Agencia Estatal de Salud Pública dispondrá de un año para elaborar los indicadores de seguimiento del Plan Estatal y de los planes autonómicos.

Cada tres años, la Agencia Estatal de Salud Pública elaborará y publicará un informe. El real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.EFE