Frente Amplio presenta a Ada Colau de candidata sin lograr un acuerdo general con Podemos

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Madrid, 17 oct (EFE).- La nueva coalición Frente Amplio presenta este sábado oficialmente a su cabeza de cartel para las elecciones generales, Ada Colau, en un acto que llega tras el cierre de las coaliciones y sin haber sido posible alcanzar un acuerdo con Podemos en la inmensa mayoría de territorios, como Madrid o Cataluña.

En el acto, que tendrá lugar a partir de mediodía en Madrid, los principales partidos de la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes), darán a conocer su proyecto político junto a algunos candidatos y políticos que lo respaldan.

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Entre ellos destaca la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que será la candidata a la Presidencia del Gobierno como número uno por Barcelona, algo poco habitual ya que la costumbre en estos casos es ir de número uno por Madrid al Congreso.

También acudirán el cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado (Más Madrid); los ministros de Sumar Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy; el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero; la líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, y el presidente de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, entre otros.

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Este acto llega justo después de que el viernes a medianoche terminara el plazo para registrar coaliciones electorales, y sin que haya sido posible finalmente llegar a acuerdos con Podemos en la inmensa mayoría de territorios, como Madrid o Cataluña.

Tan solo ha habido pactos entre Frente Amplio y Podemos para ir en coalición en la Comunidad Valenciana y Canarias, en ambos casos junto a las fuerzas territoriales de Nueva Canarias-Bloque Canarista y Compromís, respectivamente.

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Frente Amplio ha alcanzado acuerdos con otras fuerzas de izquierdas en otros territorios, como por ejemplo la Chunta en Aragón, Batzarre en Navarra o Iniciativa del Pueblo Andaluz en Andalucía.

Por su parte, Podemos ha registrado su propia lista en Madrid con Irene Montero como candidata a la Presidencia del Gobierno, mientras que en Cataluña ha cerrado un acuerdo de colaboración con ERC que implica también que Irene Montero y Gabriel Rufián harán campaña juntos en el resto de España. EFE

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