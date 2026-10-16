Trece intoxicados por salmonela tras comer tortilla de patata en un bar de Vitoria

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(Actualiza NA5093 con más información del brote de salmonelosis)

Vitoria, 16 oct (EFE).- Trece personas resultaron intoxicadas por salmonelosis el mes pasado tras haber comido en un local hostelero de Vitoria una tortilla de patata elaborada con huevos procedentes de una granja de Aragón, que ya han sido retirados del mercado.

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De las trece personas afectadas, tres tuvieron que ser ingresadas en el hospital ante la virulencia de los síntomas, aunque todas han recibido ya el alta, según ha confirmado Fuentes del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

El brote de salmonelosis se originó el pasado 14 de septiembre. El Ejecutivo autonómico comunicó la incidencia al Servicio Nacional de Salud y al Gobierno de Aragón, comunidad autónoma de la que proceden los huevos sospechosos. El Departamento de Salud está ahora analizando las muestras tomadas a las personas intoxicadas.

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El Gobierno Vasco también alertó al Servicio Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria, que de manera inmediata y durante los días posteriores hizo varias inspecciones al establecimiento y tomó muestras para su análisis, han informado fuentes del consistorio.

Además, los inspectores municipales ordenaron la retirada de tortillas del bar e impusieron la medida obligatoria -todavía vigente a día de hoy- de utilizar huevo líquido pasteurizado en lugar de huevos frescos. Por el momento, se mantiene el seguimiento sobre el local hostelero.

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de que "hasta al momento", no se ha detectado salmonela en las muestras de huevos sospechosos recogidas tras este brote, aunque los análisis continúan.

Además, "como medida de precaución" se han inmovilizado todos los huevos procedentes de una nave de una explotación aragonesa donde se ha detectado 'Salmonella enteritidis' en heces de gallinas.

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De manera paralela, los huevos que ya estaban en el mercado se han retirado y se ha hecho una notificación a través de la red nacional de alerta alimentaria y de la red de alerta rápida de la Unión Europea (RASFF), ya que los huevos se han vendido en Portugal y en Francia.

De hecho, el pasado 8 de octubre la RASFF emitió una alerta de seguridad alimentaria de alcance internacional que calificó como "grave".

La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, se hizo eco el martes de esta alerta sanitaria europea y recriminó a las autoridades españolas no haber informado a los consumidores sobre este brote de salmonelosis.

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Al mismo tiempo, exigió que se hicieran públicas la marca, el número de lote y detalles de la comercializaron de los huevos supuestamente contaminados. EFE