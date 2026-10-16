Test de altura para el Obradoiro en Burgos

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Santiago de Compostela, 16 oct (EFE).- El talento individual de los exteriores de San Pablo Burgos y las alternativas defensivas de Porfirio Fisac proponen este sábado un enorme desafío al Monbus Obradoiro, que buscará en el Coliseum Burgos alargar sus buenas sensaciones con su tercer triunfo en cuatro partidos.

Pese a que el rival encadena tres partidos sin ganar entre Liga Endesa y Eurocup, el duelo es de máxima exigencia para los de Diego Epifanio, que necesitarán su mejor versión defensiva para frenar el potencial ofensivo de un equipo que tiene muchos puntos en las manos de DJ Steward, Ziga Samar y Chase Audige.

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La otra batalla, sin duda, estará en el rebote. Obradoiro necesitará cerrar su aro para poder correr, y enfrente a un equipo poderoso en esa faceta. Burgos promedia 16 rebotes en ataque por partido. Los santiagueses se han mostrado muy sólidos en el rebote en este arranque de curso, pese a que en el último partido contra Lleida sufrieron cuando los de Gerard Encuentra tuvieron segundas opciones ofensivas gracias a su rebote ofensivo.

Respecto a ese encuentro, Obradoiro también necesitará mejorar su porcentaje de acierto desde la línea de tres puntos, ya que se quedó un triste 17% con solo cinco aciertos en 29 tiros.

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El choque, correspondiente a la cuarta jornada de la liga Endesa, comenzará a las 21:00 horas y será dirigido por los árbitros Oscar Perea, Arnau Padrós y Ariadna Chueca. EFE

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