Sentido un terremoto de magnitud 4,2 con epicentro en Benuza (León)

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(Actualiza con el cálculo revisado del Instituto Geográfico Nacional, que cambia el epicentro y la magnitud final del terremoto)

Madrid, 16 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,2, con epicentro en el término municipal de Benuza (León), se sintió este jueves por la noche en centenares de municipios de esa provincia y de Galicia, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

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Este organismo registró el seísmo a las 22:34 horas del jueves y, aunque en un primer momento situó su epicentro en Priaranza del Bierzo (León) con una magnitud de 4, posteriormente revisó su cálculo, ubicando el punto cero en la superficie de Benuza y elevando la magnitud hasta el 4,2.

Con posterioridad, se registraron varias réplicas en la zona con magnitudes que van desde el 2,4 al 1,3, algunas en superficie, lo que provocó que el temblor fuera más perceptible para la población.

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La directora general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, explicó a través de sus redes sociales que el temblor se dejó sentir en Ponferrada, Villamartín de la Abadía y Villar de los Barrios, y aclaró que "en principio, no hay daños materiales ni personas afectadas".

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 recibió varias llamadas en las que se avisaba de temblores de tierra en diversas localidades de la comarca leonesa de El Bierzo, sin que haya constancia de daños personales ni materiales, según han insistido.

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Por su parte, la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) informó de que el terremoto se dejó sentir en diversos puntos de la comunidad y que, pese a atender múltiples llamadas de particulares, tampoco se registraron daños personales ni materiales.

Entre los municipios gallegos desde los que Axega recibió avisos se incluyen Lugo, Guntín, O Barco de Valdeorras, Teo, A Pobra do Brollón, Outeiro de Rei, Meira, Chantada, Padrenda y Sarreaus. EFE

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