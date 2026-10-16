Rufián publica 'Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar)' a las puertas del 29N

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Barcelona, 16 oct (EFE).- El número uno de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, publicará el próximo martes, día 20, el libro 'Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar)', en el que desgrana sus propuestas para combatir a la extrema derecha y vertebrar un frente de izquierdas a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre.

En un comunicado, Now Books, que edita el libro con Abacus, ha explicado este viernes que la obra "recoge una disección de la extrema derecha, las claves para combatirla y las alternativas reales para vertebrar un frente común desde la izquierda".

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Rufián presentará el libro en Barcelona el domingo 25 de octubre con la periodista Àngels Barceló en el campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

En Madrid, la presentación será el 6 de noviembre junto con la comunicadora Sarah Santaolalla, en el Auditorio de la UGT.

En declaraciones a RAC1, Rufián ha explicado que el libro lo ha escrito durante este verano y que le ha servido para "ordenar" muchas ideas que tenía en la cabeza.

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"Parezco Ayuso", ha bromeado Rufián sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también publicará un libro próximamente: "Seguramente lo ha hecho con el 'chat', pero yo lo he escrito yo". EFE