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Rafa Jódar duplica la presencia española en semifinales al imponerse al noruego Ruud

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Shanghái (China), 16 oct (EFE).- El español Rafa Jódar, número 13 del 'ranking' mundial, se unió hoy a su compatriota Alejandro Davidovich Fokina en las semifinales del Másters 1.000 de Shanghái al lograr colarse entre los cuatro mejores en su debut en este torneo con su victoria ante el noruego Casper Ruud por 4-6, 6-4 y 6-3.

El madrileño se convierte así, a sus 20 años, en el semifinalista más joven de la historia de este torneo, el único de esta categoría que todavía no cuenta con un español en su lista de ganadores.

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El primer set fue un compendio de chances desaprovechadas para él, con hasta cuatro posibles bolas de quiebre, tres de ellas en un penúltimo juego que dio paso al único 'break' exitoso... pero para su rival: por cuarto partido consecutivo, Jódar perdía la primera manga y se encomendaba a la posibilidad de un desempate.

El español tuvo la oportunidad de ponerse todo de cara nada más comenzar el segundo parcial, pero volvió a desperdiciar otras dos bolas de rotura seguidas. Tras salvar una en el siguiente juego, a la séptima fue la vencida. Y, con otra más en el penúltimo, logró volver a forzar ese ansiado tercer parcial.

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En él, Ruud lograría quebrar una vez pero Jódar, dos, con lo cual el español fue el que se adjudicó el billete a la penúltima ronda.

Había interés por la reacción del público del complejo de Qizhong ante la salida del español a la pista central, ya que su triunfo ante el holandés Botic van de Zandschulp se había visto empañado por el trato que dispensó a un recogepelotas, al que gritó "¡Dame la puta toalla, coño!", lo que le valió una advertencia oficial y críticas en medios y redes sociales.

De hecho, algunos comentaristas habían avanzado en las plataformas chinas que silbarían al madrileño en su siguiente partido. Nada de eso, aunque el público local claramente celebraba más los puntos de Ruud, y los "¡vamos, Rafa!" que se escuchaban en las gradas denotaban solo un marcado acento español, al contrario que otros días.

Jódar y Ruud jamás se habían enfrentado, aunque fueron compañeros en la reciente Laver Cup. El noruego había accedido a cuartos de final por la retirada en el primer set por lesión de su rival en la anterior ronda, el canadiense Felix Auger-Aliassime, quinto mejor tenista del momento.

El rival de Jódar se conocerá esta misma tarde, ya que saldrá del próximo duelo en la cancha principal de Qizhong, entre el ruso Daniil Medvedev -campeón en 2019 y quinto cabeza de serie del torneo- y el estadounidense Tommy Paul. EFE

(foto)

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