Paul Magnier (Soudal) gana la 4ª etapa y recupera el maillot rojo del Tour de Guangxi

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Redacción Deportes, 16 oct (EFE).- El ciclista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso en la cuarta etapa del Tour de Guangxi (China) y recuperó este viernes el maillot rojo en 3:41:55; mientras que el mejor clasificado entre los españoles fue Pau Miquel (Bahrain) en quinta posición.

Este resultado fue la séptima victoria en Guangxi, todo un récord para el galo, además de que vuelve a liderar la clasificación general de la competición a falta de dos jornadas para el final.

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El podio lo completaron Cees Bol (CMA-CGM) y Max Kanter (Astana) respectivamente, mientras que el español Pau Miquel (Bahrain) fue el mejor clasificado en quinta posición, el colombiano Juan Sebastian Molano (UAE) fue noveno y Juan Ayuso terminó en 45º.

“Me quedé descolgado al principio de la etapa, pero luché para volver. Después me centré en el esprint, mis compañeros me dejaron en una posición perfecta y pude arrancar a 200 metros de meta. Estoy muy feliz de volver a ganar y recuperar el maillot de líder”, expresó Magnier tras su victoria en el recorrido de 165,77 kilómetros, que se disputó entre las localidades de Bama y Tian’e

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La próxima prueba se disputará este sábado 17 de octubre en el recorrido Jinchengjiang - Yihou, con un total de 170,1 kilómetros. EFE