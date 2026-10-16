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Patxi López defiende a Montse Mínguez, que nunca ha votado a favor de los intereses inmobiliarios de su pareja

11/11/2025 La diputada del PSOE Montse Mínguez y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
11/11/2025 La diputada del PSOE Montse Mínguez y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido que Montse Mínguez, diputada y portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, tiene una trayectoria "intachable" a favor del derecho a una vivienda accesible y nunca ha votado a favor de los intereses de su marido, propietario de decenas de viviendas.

"De Montse Mínguez lo que sé es que nunca, nunca, nunca, ha dado un paso ni ha defendido una posición ni ha votado a favor de los posibles intereses de su pareja", ha indicado en declaraciones a los medios este viernes en el Congreso, antes de participar en la reunión de la Diputación Permanente.

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A su juicio, ha hecho "lo contrario", es decir ha votado siempre a favor del derecho a una vivienda asequible" y de que "los fondos buitre y los grandes tenedores" tengan menos beneficios. Por tanto considera que tiene una trayectoria "intachable en ese sentido".

López ha salido en defensa de su compañera de bancada durante esta última legislatura ante las acusaciones de "incoherencia" lanzadas por el PP, tras conocerse que su marido maneja un 'holding' inmobiliario con una treintena de viviendas en las que habría ejecutado desahucios, según publicó 'Artículo 14'.

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En la víspera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó su apoyo a la portavoz de la Ejecutiva desde Bruselas y respondió atacando al PP por el "aticazo" comprado por la Comunidad de Madrid, que los socialistas atribuyen a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

La propia Mínguez lamentó lo que considera un "ataque personal" a su familia y ha recalcado que apuesta por una vivienda digna y accesible y por apartar a los fondos buitre y defiende su actividad parlamentaria en esta línea.

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