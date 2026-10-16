Nueve detenidos por unas 80 estafas relacionadas con el alquiler de pisos a bajo precio

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Oviedo, 16 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a nueve personas por unas 80 estafas cometidas en todo el territorio nacional en las que se aprovechaban de la necesidad de los ciudadanos de encontrar vivienda en alquiler y ofrecían pisos con un precio por debajo del mercado.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Asturias, las estafas les habrían reportado un beneficio superior a los 80.000 euros.

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Los investigados buscaban en plataformas de internet de alquiler de pisos y copiaban anuncios en los que se alquilaban inmuebles.

Una vez establecido el contacto apremiaban al interesado para que realizara el pago de una cantidad de dinero en concepto de reserva, fianza, seguro o alquiler del inmueble.

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El pago se solicitaba por transferencia bancaria o por métodos de pagos telefónicos, y una vez recibido el dinero dejaban de contestar el anuncio.

La investigación comenzó tras la recepción de las primeras denuncias procedentes de varios puntos del país, pero sobre todo de Pamplona.

Las pesquisas policiales, desarrolladas conjuntamente por las jefaturas de Asturias y Navarra, permitieron agrupar las denuncias, obtener documentación bancaria y de movimientos de dinero, así como identificar a los responsables directos de las estafas y a las llamadas "mulas", personas que ofrecen sus cuentas bancarias para recibir el dinero estafado y que posteriormente transfieren a los responsables a cambio de una comisión.

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Los presuntos autores habían abierto unas 115 cuentas bancarias en diferentes entidades, ya que los bancos proceden al bloqueo preventivo cuando hay indicios de comisión de delitos.

Esto llevó a los detenidos a abrir cuentas en países extranjeros como Malta, Chipre o Sudamérica.

La operación se desencadenó el pasado 14 de octubre, cuando se detuvieron a los responsables y se realizaron tres registros en la localidad asturiana de Sotrondio.

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Los detenidos son los cinco responsables de las estafas, que tienen conexiones familiares entre sí, y cuatro "mulas".

La investigación continúa abierta con el análisis de las evidencia recogidas en los registros que podrían aportar nueva información sobre los hechos investigados y nuevos detenidos. EFE

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