Espana agencias

Los jueces de instrucción muestran su apoyo a la jueza Biedma ante el silencio del CGPJ

Guardar

Madrid, 16 oct (EFE).- Los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid han mostrado este viernes su apoyo a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, ante la "falta de pronunciamiento" del Consejo General del Poder Judicial sobre los seguimientos y presiones que la magistrada ha denunciado.

En un comunicado, la Junta de Jueces de Instrucción de Madrid manifiesta su "profunda preocupación" ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de seguimiento, intimidación y hostigamiento que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno.

PUBLICIDAD

"Sin prejuzgar los hechos sucedidos ni las responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los jueces y tribunales correspondientes, esta Junta de Jueces quiere trasladar a la magistrada su apoyo, solidaridad y respaldo".

Los jueces de instrucción recuerdan que no deben ejercer su función bajo la presión, amenaza o la intimidación, al tiempo que dejan claro que la independencia judicial no es un privilegio de quienes tienen la función de juzgar, sino una garantía de todos los ciudadanos.

PUBLICIDAD

La jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, denunció ante la Policía Nacional de Badajoz que José Luis Sáenz de Tejada, un exmagistrado imputado por calumnias y coacciones contra ella, la siguió con su coche poco después de que ésta declarase en el caso Leire.

Biedma declaró el 8 de octubre como perjudicada en la Audiencia Nacional por las presuntas maniobras que la trama investigada, en concreto Sáenz de Tejada, habrían realizado en su contra para desprestigiarla y tratar de desestabilizar la investigación que dirigía contra David Sánchez. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia concede la nacionalidad española a un colombiano descendiente de judíos: demostró que donaba dinero a centros dedicados a la historia del pueblo sefardí

Además de acreditar el origen, la ley obliga a demostrar una vinculación especial con España

La Justicia concede la nacionalidad española a un colombiano descendiente de judíos: demostró que donaba dinero a centros dedicados a la historia del pueblo sefardí

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Se apoyó de en la Declaración de Aiete, aprobada tres días antes por seis personalidades internacionales en Donosti

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

A tres semanas de las primeras tiendas de campaña, la protesta por la vivienda en la Puerta del Sol persiste entre pulsos políticos y recursos judiciales para su desalojo

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia

Según ha podido confirmar ‘Infobae’, el Ministerio de Robles ha a la informado a la Justicia sobre los audios que publicó elDiario.es donde varios soldados reconocen golpes y maltratos

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios a descolonizar y con derecho a la independencia

Elecciones generales España 29-N, en directo: Frente Amplio reitera a Podemos su oferta de integración en Madrid, con un “puesto dos y tres” en la lista

ECONOMÍA

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

España crece, pero a dos velocidades: Valencia, Madrid y Andalucía tiran de la economía en 2026 y el norte industrial tomará el relevo en 2027

El Banco de España alerta sobre la subida de precios en comparación con el resto de Europa: “Podría erosionar gradualmente la competitividad de la economía española”

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones