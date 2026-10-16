Los jueces de instrucción muestran su apoyo a la jueza Biedma ante el silencio del CGPJ

Guardar

Madrid, 16 oct (EFE).- Los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid han mostrado este viernes su apoyo a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, ante la "falta de pronunciamiento" del Consejo General del Poder Judicial sobre los seguimientos y presiones que la magistrada ha denunciado.

En un comunicado, la Junta de Jueces de Instrucción de Madrid manifiesta su "profunda preocupación" ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de seguimiento, intimidación y hostigamiento que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno.

PUBLICIDAD

"Sin prejuzgar los hechos sucedidos ni las responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los jueces y tribunales correspondientes, esta Junta de Jueces quiere trasladar a la magistrada su apoyo, solidaridad y respaldo".

Los jueces de instrucción recuerdan que no deben ejercer su función bajo la presión, amenaza o la intimidación, al tiempo que dejan claro que la independencia judicial no es un privilegio de quienes tienen la función de juzgar, sino una garantía de todos los ciudadanos.

PUBLICIDAD

La jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, denunció ante la Policía Nacional de Badajoz que José Luis Sáenz de Tejada, un exmagistrado imputado por calumnias y coacciones contra ella, la siguió con su coche poco después de que ésta declarase en el caso Leire.

Biedma declaró el 8 de octubre como perjudicada en la Audiencia Nacional por las presuntas maniobras que la trama investigada, en concreto Sáenz de Tejada, habrían realizado en su contra para desprestigiarla y tratar de desestabilizar la investigación que dirigía contra David Sánchez. EFE

PUBLICIDAD