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La UD Las Palmas recupera a Jesé Rodríguez ante el Castellón

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 oct (EFE).- El futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas Jesé Rodríguez estará disponible para el partido de este sábado ante el Castellón en el estadio de Gran Canaria, en la décima jornada de LaLiga Hypermotion.

Así lo ha confirmado el nuevo entrenador del equipo amarillo, Juan Manuel Rodríguez, en la víspera del encuentro que supondrá su estreno en el banquillo insular.

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Jesé se ha recuperado de una lesión en el abductor izquierdo que sufrió en el último partido en casa ante el Real Valladolid (2-2), el pasado día 4.

Rodríguez también podrá contar con el centrocampista francés Enzo Loiodice y con el atacante esloveno Mateo Acimovic, una vez superadas algunas molestias musculares que han sufrido durante la semana.

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Por el contrario, no podrá disponer ante el Castellón de Marvin Park, Enrique Clemente, Viti Rozada, Sergio Ruiz, Edward Cedeño, Sandro Ramírez, Ale García y Jeremía Recoba, en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, algunas de ellas de larga duración. EFE

rg/jmr/fc

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