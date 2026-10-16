La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa contra Vito Quiles por presuntas coacciones a Begoña Gómez en un bar

15/10/2026 El periodista Vito Quiles durante el encuentro 'Mafia o Patria', en el Parque Yamaguchi, a 15 de octubre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El evento, convocado por el activista Vito Quiles, es primera parada de su gira por 14 ciudades españolas bajo el lema 'Mafia o patria'. El acto, anunciado inicialmente en la plaza del Castillo, fue trasladado por la Delegación del Gobierno tras un informe policial, al haberse comunicado previamente una concentración de protesta contra su presencia en ese mismo emplazamiento. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press

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La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado revocar el archivo de la denuncia que Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentó contra el comunicador Vito Quiles y ha ordenado reabrir la causa para investigar un presunto delito de coacciones tras un incidente en un establecimiento de Las Rozas (Madrid) el pasado mes de abril.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el tribunal ha anulado la decisión del juzgado de instrucción de Majadahonda, que inicialmente no apreció delito en la actuación de Vito Quiles.

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Los magistrados ven prematuro el cierre del procedimiento sin examinar la posible afectación a la libertad de Begoña Gómez que habría tenido el comportamiento de Quiles, según el TSJM.

Aunque las grabaciones aportadas a las actuaciones no acreditarían, según el análisis recogido en el auto, que se produjera un zarandeo o que Quiles rodeara con el brazo a Gómez para impedirle salir del establecimiento, el tribunal entiende que estos extremos no agotan la valoración jurídica de lo sucedido.

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El pasado 12 de mayo, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones al considerar que las imágenes no acreditaban determinados episodios de contacto físico denunciados y que no existían indicios suficientes de una infracción penal.