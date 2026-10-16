Expulsado un condenado por yihadismo que llegó a Ceuta en la entrada masiva de julio

Guardar

Ceuta, 16 oct (EFE).- Un juzgado de Ceuta ha acordado la expulsión del territorio nacional durante diez años a un hombre condenado por su vinculación con el terrorismo yihadista en Barcelona por la que ya había sido expulsado por otros diez años y que accedió ilegalmente a la ciudad ceutí en la entrada masiva de finales de julio.

El Tribunal de Instancia de Ceuta, sección de lo Penal número 2, ha acordado esta medida después de que el hombre, identificado como A.B. y de 37 años, fuese detenido en la Ciudad Autónoma por golpear a tres agentes de la Policía Nacional cuando iban a arrestarlo.

PUBLICIDAD

Según han informado a EFE fuentes judiciales, el magistrado ha acordado sustituir la pena de prisión por la expulsión inmediata de España durante diez años.

El acusado ha sido condenado por atentado contra agentes de la autoridad, amenazas y tres delitos de lesiones, por lo que se ha dictado una condena de tres años de prisión, sustituida por la expulsión del territorio nacional.

PUBLICIDAD

El hombre fue detenido el pasado 5 de septiembre y los agentes comprobaron que tenía una prohibición de entrada en España por un periodo de diez años tras haber sido condenado por terrorismo yihadista en Barcelona.

Sin embargo, había aprovechado la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio para acceder de forma ilegal a Ceuta, donde lesionó a tres policías en el momento de su arresto. EFE

PUBLICIDAD