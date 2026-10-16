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Estopa lanza hoy 'Bicho raro', el primer adelanto de su nuevo trabajo 'La Maketa'

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Barcelona, 16 oct (EFE).- Estopa ha lanzado este viernes 'Bicho raro', el primer adelanto de su nuevo trabajo 'La Maketa', el disco doble que saldrá el próximo día 20 de noviembre aunque el día 18, 'día de la Estopidad', arranca la precompra del disco en estopa.com, según ha dado a conocer el grupo.

Desde hoy, en todas las plataformas se puede escuchar este tema, junto a un vídeo, tres días después de que el dueto desvelara en la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona qué escondía el Proyecto MKT, un disco doble que contendrá, por un lado, diez canciones inéditas de su primera maqueta y, por el otro, las grabaciones originales de 1998.

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Todos los que reserven el disco en formato físico podrán comprar sus entradas para la gira que harán de manera anticipada 24 horas antes de la venta general.

'Bicho raro' es uno de los temas "más reconocibles" de la maqueta de 1997 y, en cierto modo, "una canción madre".

Algunas de sus frases emblemáticas acabaron después en 'Tragicomedia' y 'Vino tinto'.

Durante casi tres décadas sólo se ha podido escuchar en las copias de aquella cinta, que "corrían de mano en mano".

Ahora se publica en versión oficial, "vestida y producida" por los propios David y Jose Muñoz.

Como el resto del disco, 'Bicho raro' se grabó en la azotea del hotel Torre Melina de Barcelona, con todos los músicos tocando a la vez, como se hacía antes, y el vídeo, también disponible desde hoy, recoge ese proceso de grabación.

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En su comparecencia del pasado día 13, los hermanos Muñoz consideraron que es de "justicia poética" que puedan editar las canciones que les abrieron la puerta para poderse dedicar al mundo de la canción.

Según Jose Muñoz, 'Bicho raro' es una "canción matriz muy representativa" de lo que después sería Estopa, ya que de ella salen versos que se quedarían en 'Vino tinto' y 'Tragicomedia', por lo que "resume muy bien nuestro sonido".

'La Maketa' saldrá el día 20 de noviembre en cd doble y en distintos formatos.

El disco 1 reunirá diez canciones inéditas: los siete temas de la maqueta que nunca habían salido en un disco oficial y tres canciones nuevas-viejas que ni siquiera llegaron a grabarse entonces.

El disco 2 recoge las grabaciones originales de 1997, editadas oficialmente por primera vez desde el máster original, hallado accidentalmente en casa de sus padres. EFE

gcm-id/ml/aam

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