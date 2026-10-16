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Epifanio: "Burgos tiene menos victorias de las que ha merecido"

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Santiago de Compostela, 16 oct (EFE).- Diego Epifanio, entrenador del Monbus Obradoiro, destacó este viernes, en la víspera de visitar al San Pablo Burgos, la fortaleza “en el rebote” del conjunto dirigido por Porfirio Fisac, el cual, a su juicio, tiene menos victorias de las que ha merecido por su juego.

“Es un equipo que usa y saca mucho rendimiento de su tiro de dos, y a su vez genera mucha ventaja para sus grandes con continuaciones o poste bajo. Y luego lo está haciendo muy bien en el rebote. Para mí, Burgos lo está haciendo muy bien aunque no tenga el número de victorias que ha merecido tanto en ACB como en Eurocup”, manifestó en rueda de prensa.

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El técnico obradoirista elogió el trabajo que está haciendo Fisac en el equipo burgalés desde su llegada en el pasado mes de diciembre.

“Es un equipo que te exige mucho, físicamente son muy grandes y colectivamente defienden muy bien a nivel de cerrarse, de saber a qué jugadores tienen que tapar y a qué jugadores pueden permitir tirar. Además, en el perímetro tienen muchos puntos de talento individual y el colectivo ayuda mucho a sus ‘4’ a generar muchas ventajas. Los equipos de Porfi siempre juegan muy bien, para muchos entrenadores de mi generación es un referente”, expuso.

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Epifanio aplaudió “el esfuerzo” que están realizando sus jugadores en este inicio de curso, aunque incidió en que necesitan “un poco de coherencia de las normas colectivas” para seguir creciendo.

“Siempre hay situaciones ofensivas y defensas mejorables, seguimos en el crecimiento de las decisiones a tomar dependiendo de las defensas que nos realicen”, explicó el técnico del Obradoiro, quien no se mostró especialmente preocupado por el pobre porcentaje de acierto de su equipo desde la línea de 3 puntos (17%) ante Lleida porque “eso muchas veces depende de la confianza”.

“Lo que sí podemos mejorar es quién hace los tiros y cómo los hace, y en eso estamos trabajando sin poner tanto énfasis en si al final tenemos acierto o no”, subrayó. EFE

dmg/og

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