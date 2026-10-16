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Disciplina, seriedad y orden, la fórmula de Juan Manuel Rodríguez para combatir la crisis

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 oct (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Juan Manuel Rodríguez, ha manifestado este viernes que tiene la "fórmula" para acabar con la crisis del equipo amarillo en LaLiga Hypermotion, basada en tres premisas fundamentales: disciplina, seriedad y orden sobre el terreno de juego.

El nuevo técnico del conjunto isleño ha reiterado en conferencia de prensa, como ya dijo en su presentación oficial el martes, que quiere encontrar "equilibrio", tanto en el aspecto defensivo como en ataque, y cree haber dado con la tecla para que se plasme en el césped desde este mismo sábado frente al Castellón, a pesar de llevar solo tres entrenamientos con el grupo.

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Además, ha sido contundente al afirmar que es un técnico "muy exigente", y ese compromiso también deben demostrarlo los jugadores, a los que ve "bastante entusiasmados" con el paso de los días, tras su inesperada llegada al principio de esta semana.

A su juicio, los jugadores están "cogiendo los conceptos", trabajando de forma "eficaz" y se han recuperado en el aspecto anímico con el paso de los días: "Estoy muy contento con ellos", ha subrayado.

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Del Castellón, el veterano preparador grancanario ha resaltado que lleva una línea "regular" y, aunque en los dos últimos partidos no ha conseguido ganar -empate en casa con el Ceuta (1-1) y derrota en Andorra (1-0)-, es un equipo "más que competente".

Por otra parte, Rodríguez ha asegurado que tiene "total libertad" para hacer la alineación que presentará en el estadio de Gran Canaria, por lo que no se verá influenciado por algunas críticas vertidas por el propio presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, con respecto al once inicial que presentó Rubén de la Barrera en Mallorca, en su último partido como entrenador amarillo.

Y en cuanto a su situación al frente del primer equipo, tras ser anunciado en principio como técnico interino, el preparador isleño ha respondido con otra pregunta: "¿Qué entrenador no es transitorio? Que yo sepa, el único que lleva muchos años seguidos en Primera División es Simeone, y sigue siendo transitorio. Lo único que han hecho conmigo es recordármelo", ha zanjado. EFE

rg/jmr/og

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