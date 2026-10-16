Decretos de vivienda agotan su plazo de convalidación el día que arranca la campaña de 29N

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Madrid, 16 oct (EFE).- El plazo para que el Congreso convalide los decretos ley de vivienda que aprobó el Gobierno el pasado 6 de octubre vence el próximo 13 de noviembre, día que comienza la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, teniendo en cuenta que dicho plazo es de 30 días hábiles desde su promulgación.

A falta de que la Mesa de la Diputación Permanente fije el día de vencimiento oficialmente y de que la presidenta, Francina Armengol, establezca la fecha de la votación, la Constitución y el Reglamento del Congreso regulan que el plazo es de 30 días hábiles de lunes a sábado, excluyendo domingos y festivos, desde la promulgación del 6 de octubre, han confirmado a EFE fuentes de la Mesa.

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Esto supone que, tomando como día inicial de cómputo el 7 de octubre y excluyendo los festivos del 12 de octubre (Fiesta Nacional), 2 de noviembre (traslado del día de Todos los Santos en Madrid) y 9 de noviembre (La Almudena, festivo en Madrid capital), la fecha de vencimiento es el 13 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral y dos días después de la huelga general del 11 de noviembre.

Ni el Gobierno ni el Congreso han querido dar por el momento una fecha tentativa de celebración del debate de los decretos en la Diputación Permanente, aunque todo apunta a que podrían apurar el plazo.

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"Que nadie tenga prisa", ha dicho este viernes el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, tras subrayar que "los decretos tienen un mes para llegar y llegarán".

La proximidad entre la convalidación de los decretos y el inicio de la campaña incentiva que la crisis de la vivienda se mantenga como un asunto electoral de primer orden, en línea con las movilizaciones que empezaron en numerosas ciudades de España tras el desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años y que desembocarán en la huelga general del 11 de noviembre en demanda, entre otras cosas, de una vivienda asequible.

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El pasado 6 de octubre -al día siguiente de que el presidente Pedro Sánchez anunciara la convocatoria anticipada de las elecciones-, el Consejo de Ministros volvió a aprobar, aunque con modificaciones, los dos decretos de vivienda que el pleno del Congreso había rechazado cuatro días antes.

Su objetivo es que al menos uno de ellos sea convalidado en la Diputación Permanente (órgano que sustituye al pleno cuando las Cortes están disueltas), donde el voto de Junts no es decisivo y el Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos).

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Este decreto establece una prórroga extraordinaria, por anualidades, de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, con un máximo de dos años y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027. No se podrá aplicar ningún incremento (0 %) si la renta supera el máximo del índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda y del 2 %, si no lo supera.

También regula el alquiler de temporada y de habitaciones, suspende los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030 y prohíbe hasta el 31 de diciembre de 2030 las adquisiciones de vivienda por un precio inferior al 70 % de su valor de tasación de mercado, entre otras medidas.EFE

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