De la caída del consumo al pan "capricho": así sobreviven los hornos al alza de costes

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Madrid, 16 oct (EFE).- El consumo de pan ha caído un 41 % en España en dos décadas, una tendencia ligada a los cambios en los hábitos de vida que se suma a desafíos como la falta de personal y un nuevo alza de costes; desde el gremio de la panadería tradicional responden con la apuesta por la calidad y el producto "capricho".

"El sector está resistiendo y se está reinventando", ha aseverado en declaraciones a EFE Agro el presidente de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceoppan), Félix Mestre.

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A pesar de que las subidas de costes de la materia prima y de la energía impactan "muchísimo" en su actividad, la panadería artesanal está acogiendo a profesionales cada vez más jóvenes "que tienen otro enfoque".

"Cada uno se defiende como puede, ajustando los márgenes", ha desvelado como estrategia para no perder consumidores.

Mestre tampoco pasa de largo otro reto estructural para todos los oficios artesanos: la falta de mano de obra y las dificultades para encontrar trabajadores.

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Aún así, ha asegurado que el sector "ve luz" pues las personas que sí están interesadas, cada vez más "lo dignifican más", están "más formadas" y tienen "ímpetu".

Por eso, el presidente del gremio de panaderos enfoca a la formación como "lo más importante", al tiempo que agradece la oportunidad de que profesionales de la cocina, como Joseba Arguiñano, hablen "mucho" de pan en medios de comunicación masivos como la televisión.

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En cuanto al consumo, Mestre considera que se "intenta mantener" con productos artesanales, que llamen la atención, que se conviertan en "unos caprichos".

A su juicio y con los presupuestos ajustados por las subidas de precios de los alquileres, la gasolina y otros gastos fijos, las familias "no pueden abusar", pero "un capricho, un placer del momento sí que se lo pueden dar y eso es lo que estamos vendiendo", ha concluido.

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De acuerdo al último informe de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a fecha de julio, cada español consume dos kilos justos de pan al mes.

Esa cantidad es un 41 % más baja que en el mismo periodo hace 20 años y el 24,5 % menos que una década antes.

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El retroceso no se limita al consumo por persona: el volumen total adquirido por los hogares también ha caído un 36,9 % entre 2006 y 2026.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac), Isabel Martínez, ha remitido una carta abierta en la que reflexiona sobre qué hay que hacer para que el pan recupere el protagonismo que merece en nuestra vida cotidiana.

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Según sus conclusiones, los últimos datos apuntan a una estabilización del consumo y el sector debe saber responder a un cliente que "busca sabor y calidad, pero también conveniencia, transparencia, bienestar y formatos adecuados a distintos momentos del día".

Además, ha defendido el trabajo de la industria española de pan por innovar y conectar con las nuevas generaciones.

"La variedad de panes, las elaboraciones con masa madre, las opciones integrales, los cereales y semillas, las nuevas formulaciones y los diferentes formatos muestran una oferta capaz de evolucionar sin perder su identidad. Tradición e innovación no son conceptos enfrentados", ha señalado en su misiva.

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Asemac representa a una industria que supera los 2.000 millones de euros de facturación anual en el ámbito de las masas congeladas.

Tienen retos parecidos a las panaderías, entre ellos la volatilidad de las materias primas, el encarecimiento y la incertidumbre de los costes energéticos y logísticos, las dificultades para encontrar profesionales cualificados y el absentismo laboral, ha finalizado Martínez. EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023588893)