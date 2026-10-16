Consumo dice que "hasta el momento" no se ha detectado salmonela en los huevos sospechosos

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Madrid, 16 oct (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado este viernes de que "hasta al momento", no se ha detectado salmonela en las muestras de huevos sospechosos recogidas dentro de las actuaciones sobre el brote que causó las intoxicaciones en Vitoria, pero los análisis continúan.

Así lo han indicado a EFE Agro fuentes de Aesan, organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en referencia a las actuaciones de las autoridades autonómicas y sanitarias correspondientes respecto al caso de las intoxicaciones, en el que los huevos sospechosos proceden de Aragón.

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"Hasta el momento, no se ha detectado salmonela en las muestras recogidas de huevo, y las actuaciones realizadas se deben a una actuación de precaución por sospecha", según las fuentes.

"En cualquier caso, y como medida de precaución, se han inmovilizado todos los huevos procedentes de la nave afectada mientras continúan las investigaciones", han añadido desde la Aesan.

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Trece personas resultaron intoxicadas en septiembre en Vitoria tras consumir huevos contaminados con salmonela y tres de ellas tuvieron que ser hospitalizadas, aunque ya han recibido el alta, según ha confirmado fuentes del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Los hechos ocurrieron el mes pasado y el País Vasco comunicó la incidencia al Servicio Nacional de Salud y al Gobierno de Aragón, comunidad autónoma de la que proceden los huevos contaminados.

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Aesan ha recordado que las actuaciones realizadas en esta alerta derivan de la detección en heces de "Salmonella enteritidis" en una nave en una explotación.

La detección ha motivado la activación del "Protocolo de actuación ante la detección de manadas de gallinas ponedoras sospechosas" de estar infectadas con serotipos de salmonela relevantes para la salud pública", según Aesan.

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"En este caso, y de manera adicional, se ha considerado necesaria una actuación rápida de las autoridades competentes para verificar la retirada del mercado de los productos afectados, lo que ha motivado una notificación a través de la red de alerta", según las fuentes.

Por su parte, las acciones realizadas por la Aesan han consistido en la transmisión de toda la información disponible a través de la red de alerta alimentaria.

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Esta acción se realiza para que se inmovilicen todos los productos que pudieran estar afectados de la granja en la que se ha detectado "Salmonella enteritidis en heces de gallinas".

Aesan ha actuado a través de la red de alerta nacional (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información – SCIRI), y también a través de la red de alerta rápida de la UE (RASFF), al producirse una distribución de productos a Portugal.

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La agencia ha insistido en la importancia de una buena higiene y manipulación de los alimentos y ha recomendado leer sus advertencias al respecto en su web y en sus cuentas en las redes sociales. EFE