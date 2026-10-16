Espana agencias

Cartagena se convertirá en la residencia urbana de Arde Bogotá como arranque de su gira

Guardar

Cartagena, 16 oct (EFE).- La banda Arde Bogotá y el ayuntamiento de Cartagena, su ciudad natal, han unido fuerzas para convertir el municipio en una residencia urbana, como pistoletazo de salida a la nueva gira nacional del grupo, que llevará por título “Cómo construir un recuerdo”.

El proyecto situará a la ciudad trimilenaria no solo como el punto de partida de uno de los tours más esperados del panorama musical, sino como parte activa del propio universo creativo de la banda.

PUBLICIDAD

La cita incluirá cuatro grandes conciertos los días 7, 8, 14 y 15 de mayo de 2027 en la Cuesta del Batel. Cartagena será así una de las doce ciudades españolas elegidas dentro de una gira con quince fechas, que llevará a los cartageneros a actuar en recintos de gran aforo del país como el estadio San Mamés (Bilbao), el Parc del Fòrum (Barcelona) o el Estadi Ciutat de València.

La novedad de esta alianza reside en su concepto: el escenario de Arde Bogotá no se limitará a la Cuesta del Batel, sino que se extenderá a toda la ciudad.

PUBLICIDAD

De esta forma, la residencia urbana articulará una agenda cultural paralela que implicará a creadores y artistas locales, espacios culturales, festivales y a la gastronomía de Cartagena, aprovechando además la coincidencia con otras grandes citas de la agenda local.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento de Cartagena busca aprovechar el esperado regreso de la banda a su casa para impulsar la vida cultural local, dar visibilidad al talento de la tierra y convertir estas cuatro fechas en una auténtica celebración colectiva que trascienda la experiencia musical convencional.

Los cuatro directos en Cartagena servirán para presentar en primicia sobre el escenario las canciones de “Manufacturas del Club de la Gente Sola”, el tercer álbum de estudio de Arde Bogotá, publicado el pasado 2 de octubre tras ser grabado en Los Ángeles.

El nuevo show “Cómo construir un recuerdo”, dará continuidad al universo conceptual de este trabajo, estrechando aún más el vínculo del grupo con sus orígenes y proyectando a Cartagena como un referente cultural de primer orden. EFE

cgv/or/aam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia concede la nacionalidad española a un colombiano descendiente de judíos: demostró que donaba dinero a centros dedicados a la historia del pueblo sefardí

Además de acreditar el origen, la ley obliga a demostrar una vinculación especial con España

La Justicia concede la nacionalidad española a un colombiano descendiente de judíos: demostró que donaba dinero a centros dedicados a la historia del pueblo sefardí

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Se apoyó de en la Declaración de Aiete, aprobada tres días antes por seis personalidades internacionales en Donosti

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

A tres semanas de las primeras tiendas de campaña, la protesta por la vivienda en la Puerta del Sol persiste entre pulsos políticos y recursos judiciales para su desalojo

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia

Según ha podido confirmar ‘Infobae’, el Ministerio de Robles ha a la informado a la Justicia sobre los audios que publicó elDiario.es donde varios soldados reconocen golpes y maltratos

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios a descolonizar y con derecho a la independencia

Elecciones generales España 29-N, en directo: Frente Amplio reitera a Podemos su oferta de integración en Madrid, con un “puesto dos y tres” en la lista

ECONOMÍA

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

España crece, pero a dos velocidades: Valencia, Madrid y Andalucía tiran de la economía en 2026 y el norte industrial tomará el relevo en 2027

El Banco de España alerta sobre la subida de precios en comparación con el resto de Europa: “Podría erosionar gradualmente la competitividad de la economía española”

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones