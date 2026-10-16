Bolaños ve un PSOE "al alza" y evita responder si Zapatero participará en la campaña

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Madrid, 16 oct (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que las tendencias que se observan desde que se convocaron las elecciones generales es que el PSOE "va al alza", mientras que el PP "va a la baja" y ha evitado aclarar si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participará en la campaña.

Durante su intervención en un acto organizado por 'Artículo14', Bolaños se ha referido a las encuestas publicadas estos últimos días y ha advertido de que en los últimos 30 años, en casi todas las elecciones generales, las encuestas se han equivocado, "en algunas ocasiones estrepitosamente".

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Y ha señalado que aunque todavía es pronto, porque ni siquiera se conoce con exactitud cómo se van a conformar las distintas candidaturas, "la tendencia de los últimos días es una tendencia clara, que conocemos todos los partidos que nos estamos presentando a las elecciones, es que el PSOE va al alza y el PP va a la baja. Esa es la tendencia".

Dicho esto -ha continuado el ministro de Justicia-, hay que trabajar y explicar a la ciudadanía cuál es el proyecto político, confrontarlo con el de sus adversarios y que la ciudadanía decida. "Y eso es lo que va a pasar el día 29, pero sí es verdad que los datos nos permiten ser optimistas".

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Preguntado por si se le verá en algún mitin de campaña con José Luis Rodríguez Zapatero, Bolaños ha evitado responder. "El comité de campaña estará encantado de responder a esa pregunta", ha dicho el ministro. EFE