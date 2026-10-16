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Bolaños emplaza al PP a aclarar si bajará las pensiones si gobierna con Vox

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Madrid, 16 oct (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha emplazado este viernes al PP a aclarar si rebajará las pensiones si gobierna con Vox, y ha destacado que con el PSOE las pensiones han subido una media de 500 euros en ocho años mientras que la propuesta del PP hubiera supuesto un incremento de 30 euros.

"¿Va el PP a bajar 470 euros las pensiones de nuestros jubilados si gobierna con Vox?", ha preguntado el ministro durante su intervención en un acto organizado por Artículo14.

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Bolaños ha contrapuesto los modelos del PSOE y del PP en materia de pensiones y ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez llevó a cabo una reforma que contemplaba una actualización de las pensiones que ha supuesto que la pensión media en España en los últimos ocho años haya subido 500 euros.

Por contra, ha dicho, el PP aprobó una actualización anual del 0,25 cada año, pasara lo que pasara con el IPC. "Esto supondría en los últimos ocho años que las pensiones hubieran subido en torno a 30 euros".

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Así, ha pedido al PP que aclare si va a bajar 470 euros las pensiones de los jubilados y si va a apostar por un sistema mixto con una capitalización privada "de tal manera que el que no tenga dinero para pagar aportaciones a fondos privados no va a tener pensión o va a tener menos".

"De esto va la campaña. El 29 de noviembre no solo afecta a los jubilados, nos afecta a nosotros, a los que tenemos 40, a los que tenemos 50, nos afecta porque igual nos bajan la pensión. De esto va", ha subrayado.

Sobre la ley de nietos, ha denunciado que no puede haber españoles de primera y de segunda. "Todos los españoles, todos los nacionales españoles, han de tener derecho a voto, porque lo dice la Constitución en dos artículos y porque es de Justicia", ha subrayado.

Ha explicado que en España, durante la guerra civil y la dictadura hubo mucha gente que salió del país por motivos políticos o económicos "y nadie salía con un certificado del gobernador civil diciendo que salía por un exilio por motivos políticos" y lo que hace la Ley de Memoria es otorgar la nacionalidad a los descendientes de aquellas personas.

"Esto, tan razonable como esto, lo ha defendido el PP en su programa electoral por escrito, y lo ha defendido el líder del PP, el señor Feijóo, en declaraciones públicas", ha destacado.

Bolaños ha indicado que ahora hay una medida cautelar que hay que aplicar. "Nosotros hemos facilitado toda la documentación y toda la información que tenemos para que se cumpla, y en los consulados se va a hacer todo lo humanamente posible para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Supremo", ha destacado. EFE

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