Ayuso avanza que cerrará la estación de Metro de Sol por la "insalubridad" de la acampada

Madrid, 16 oct (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que se tendrá que cerrar la estación de Metro de la Puerta del Sol de Madrid para realizar labores de limpieza ante la "insalubridad" derivada de la acampada por la vivienda.
Así lo ha asegurado la presidenta durante una entrevista en EsRadio, en la que ha denunciado que en el kilómetro cero está imperando "la ley de la selva" azuzada, a su juicio, por el Gobierno de Pedro Sánchez.
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"Nos va a tener la ciudad reventada, atascada, incómoda porque no soporta que nos vaya bien y porque quiere demostrar la España que nos espera", ha criticado. EFE
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