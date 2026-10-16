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Andorra y Breogán miden sus rachas opuestas

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Lugo, 16 oct (EFE).- Las rachas opuestas de MoraBanc Andorra y Breogán se cruzarán este sábado en el Pavelló Toni Martí, donde los gallegos aspiran a seguir invictos con su cuarto triunfo consecutivo ante un rival que todavía no ha sumado ninguna victoria.

Apoyado en un gran rendimiento defensivo y un juego coral en ataque, Breogán desarboló a Joventut, Manresa y Girona en este arranque de curso. La ‘máquina’ de Luis Casimiro se ha engrasado muy rápido. Un ritmo de juego altísimo y un notable acierto exterior explican el mejor arranque breoganista en la ACB.

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El equipo lucense es el máximo anotador de la Liga (108,67 puntos de media por partido), el que más balones recupera (10,33 de media) y el segundo que más anota desde la línea de 3 puntos.

A eso se suma el gran momento de forma que atraviesan Dominik Mavra, Francis Alonso o Tevin Brown, uno de sus fichajes veraniegos. Son los referentes ofensivos de un equipo que también tiene muchos recursos en la pintura con el croata Danko Brankovic y el dominicano Andersson García, con el montenegrino Aleksa Ilic y el congoleño Jonathan Kasibabu aportando minutos de calidad en la rotación.

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Este encuentro, para el que Casimiro tiene a toda la plantilla disponible, comenzará a las 19:30 horas y será dirigido por los colegiados Carlos Peruga, Javier Torres y Cristóbal Sánchez Cutillas. EFE

dmg/og

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