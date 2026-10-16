Alcalde de Pamplona (EH) rechaza los altercados y los atribuye a "provocación y fascismo"

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Pamplona, 16 oct (EFE).- El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha denostado los altercados que este jueves en la capital navarra, aunque ha dicho tener "muy claro" que hubo "provocación y fascismo" como detonante de los mismos, en el contexto de un acto de Vito Quiles, quien a su juicio "eligió Pamplona porque es una cuidad profundamente antifascista".

Lo ha dicho Asiron en una rueda de prensa para presentar un Congreso Internacional de Pelota Vasca, en la que ha sido preguntado por estos incidentes, que "como alcalde de Pamplona en modo alguno puedo avalar", más aún cuando se registraron personas heridas y daños en el mobiliario urbano. Tres personas han sido detenidas en relación con esos sucesos.

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Dicho esto, ha sido contundente en asegurar que tiene "muy claro de dónde vino la provocación, porque esto no va de una persona que viene a Pamplona a comunicar sus ideas o su postura en relación a diversos temas. Esto va de provocación y va de fascismo. Y el fascismo no es una idea, sino que es precisamente la negación de las ideas", ha subrayado.

Prueba de ello, ha dicho que es un mensaje del agitador en la red social X en el que anunciaba su visita y "llama a la aniquilación de los zurdos de mierda".

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"Esto, evidentemente, es algo que no se puede avalar ni en nombre de la libertad de expresión ni en nombre absolutamente de nada. Esto es algo que hay que denunciar", ha considerado.

Además, ha apuntado que Quiles no eligió "porque sí" la capital navarra para este acto con el que inicia una gira por 15 ciudades. "Se elige Pamplona precisamente porque es una ciudad profundamente antifascista y porque hay en marcha un proceso, un proyecto de convivencia entre diferentes".

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También ha alertado de que Quiles "ahora pretende continuar esta turné de odio, al parecer, por otras 14 ciudades más, sin nadie poner remedio".

En todo caso, Asiron se ha mostrado partidario de "hacer frente a este tipo de manifestaciones y de discursos de odio", al igual que ayer hicieron quienes se concentraron en la Plaza del Castillo contra Quiles, en lo que ha definido como "un muro social, diverso, plural, que de manera contundente y estrictamente democrática denunció el fascismo".

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"Ese es, desde luego, mi modelo y por eso estuve allí en la Plaza del Castillo", ha zanjado. EFE

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