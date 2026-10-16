Aceptan un año y seis meses de cárcel las mujeres que estafaron a un anciano al que cuidaban en Granada

28/04/2026 Sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiena Provincial de Granada. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA

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La madre e hija acusadas de estafar a un anciano vulnerable al que la primera de ellas cuidaba tras usar ambas su tarjeta de crédito han reconocido los hechos y han aceptado una condena de un año y seis meses de cárcel y una multa de 2.160 euros.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada las condena por un delito de estafa continuada con el atenuante de reparación del daño, dado que han consignado 800 euros que reclamaba el perjudicado.

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La sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, y que ya es firme tras el acuerdo al que llegaron la partes, considera probado que la madre ejercía de cuidadora desde enero de 2024 de este anciano, un hombre con problemas de movilidad y deterioro cognitivo.

La mujer aprovechó su relación personal y la vulnerabilidad de la víctima para conseguir que le diera el PIN de su tarjeta de crédito y se pagó unas compras con dos reintegros de 100 euros cada uno.

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Además, facilitó el PIN a su hija --la otra acusada-- que realizó otro reintegro de 600 euros incorporando también el dinero a su patrimonio. Esta última acusada también pidió al hijo del anciano que le facilitara documentación de su padre vía WhatsApp y, con la excusa de que iba a tramitarle una ayuda, realizó un duplicado de la tarjeta de crédito, la cual no fue hallada.

Fue una hija del anciano, alertada por las notificaciones que le llegaron a su teléfono sobre estos reintegros a través de la banca online, quien formuló denuncia por los hechos en representación de su padre, dada la avanzada edad y vulnerabilidad del mismo.

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La sentencia de la Audiencia provincial de Granada condena a las acusadas como autoras responsables de un delito continuado de estafa a la pena para cada una de ellas de un año y seis meses de prisión y al pago de multa de 2.160 euros.

El tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena de prisión para ambas siempre que no delincan, en el plazo de dos años la madre y la hija, en el de cuatro años.

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